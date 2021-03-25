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Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi

Son dakika spor haberleri..., teknik direktör ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı lacivertlilerde sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu takımın başında olacak.

SPOR
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Son dakika: Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi sona erdi

Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrıldığını açıkladı. Sarı lacivertli kulüp resi sosyal medya hesabı üzerinden ayrılığı resmen duyurdu.

Yapılan açıklamada, ''2020-21 sezonu itibariyle futbol takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır'' ifadelerine yer verildi.



Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"2020-21 sezonu itibariyle Futbol Takımımızın Teknik Direktörlük görevini yürüten Sayın Erol Bulut ile yollarımız bugün itibarıyla karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Fenerbahçe'mizin çatısı altında bugüne dek verdiği hizmetler için Erol Bulut'a teşekkür ediyor; kariyerinin geri kalanında başarılar diliyoruz. Sezonun geri kalan haftalarında, Yönetim Kurulumuzun almış olduğu kararla, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu futbol takımımızın teknik sorumlusu olarak görev yapacaktır. Süper Lig'de mücadelesini Emre Belözoğlu'nun yönetiminde sürdürecek olan takımımıza başarılar diliyoruz."

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