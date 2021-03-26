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A Milli Futbol Takımı Norveç maçı için İspanya'da | Türkiye-Norveç maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci karşılaşmasında yarın ile oynayacağı maç için 'ya ulaştı. Peki, Türkiye-Norveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

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A Milli Futbol Takımı Norveç maçı için İspanya'da | Türkiye-Norveç maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Ay-yıldızlılar, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Norveç maçına ev sahipliği yapacak İspanya'nın Malaga kentindeki San Julian Havalimanı'na indi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı kafileyi havalimanında Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay karşıladı. Milli kafile daha sonra konaklayacakları otele geçti.

A Milli Futbol Takımı, müsabakanın son hazırlıklarını Malaga'daki La Rosaleda Stadı'nda TSİ 20.00'de tamamlayacak.

Teknik direktör Şenol Güneş ve Hakan Çalhanoğlu, TSİ 19.30'da düzenlenecek toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Norveç-Türkiye karşılaşması, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

Maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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