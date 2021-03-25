Erol Bulut Fenerbahçe'den kovuldu! Ayrılık sonrası çarpıcı iddia: "Fatih Terim ve Emre Belözoğlu..."
Süper Lig'de Beşiktaş ve La Liga'da Real Sociedad ile Villarreal gibi takımlarda forma giyen eski milli futbolcu Nihat Kahveci, sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı. Kahveci, "Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır" şeklinde yorum yaptı.
SON DAKİKA SPOR HABERİ... Fenerbahçe'de Erol Bulut ile yolların ayrılması ve yerine Emre Belözoğlu'nun getirilmesi ile ilgili Nihat Kahveci flaş bir yorum yaptı.
Sarı-lacivertlilerin resmi açıklamasının hemen ardından paylaşım yapan Nihat Kahveci, "Erol Bulut şampiyon da olsa gönderilir dedik. Gidişatı okumak zor değildi" ifadelerini kullandı.
"FATİH TERİM ETKİSİ YARATIR..."
Sosyal medyadan paylaşımda daha bulunan Kahveci, "Emre Belözoğlu, Fatih Terim etkisi yaratır" şeklinde yorum yaptı.
EMRE BELÖZOĞLU YARIN GÖREVE BAŞLIYOR
Fenerbahçede sezonun geri kalan haftalarında ise teknik sorumlu olarak sportif direktör Emre Belözoğlu görev alacak. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu, yarın takımın başında yer alacak.