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Erol Bulut Fenerbahçe'den kovuldu! Ayrılık sonrası çarpıcı iddia: "Fatih Terim ve Emre Belözoğlu..."

'de ve 'da ile gibi takımlarda forma giyen eski milli futbolcu , sosyal medya hesabından flaş bir açıklama yaptı. Kahveci, ", etkisi yaratır" şeklinde yorum yaptı.

SPOR
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Erol Bulut Fenerbahçe'den kovuldu! Ayrılık sonrası çarpıcı iddia: Fatih Terim ve Emre Belözoğlu...

SON DAKİKA SPOR HABERİ... 'de Erol Bulut ile yolların ayrılması ve yerine 'nun getirilmesi ile ilgili flaş bir yorum yaptı.

Sarı-lacivertlilerin resmi açıklamasının hemen ardından paylaşım yapan Nihat Kahveci, "Erol Bulut şampiyon da olsa gönderilir dedik. Gidişatı okumak zor değildi" ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM ETKİSİ YARATIR..."

Sosyal medyadan paylaşımda daha bulunan Kahveci, "Emre Belözoğlu, etkisi yaratır" şeklinde yorum yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU YARIN GÖREVE BAŞLIYOR

Fenerbahçede sezonun geri kalan haftalarında ise teknik sorumlu olarak sportif direktör Emre Belözoğlu görev alacak. Futbolculuk kariyerinde uzun yıllar Fenerbahçe forması giyen Emre Belözoğlu, yarın takımın başında yer alacak.


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