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Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken'den Türkiye açıklaması: Çok yetenekli oyuncular var

'nda yarın 'yla karşılaşacak 'in teknik direktörü , ay-yıldızlı ekibin oyuncu kalitesine dikkati çekti.

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Giriş Tarihi: 26.03.2021
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Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken'den Türkiye açıklaması: Çok yetenekli oyuncular var

Karşılaşmanın oynanacağı İspanya'nın Malaga şehrinde basın toplantısı düzenleyen Solbakken, takım olarak maça hazır olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin güçlü bir rakip olduğunu vurgulayan Norveçli teknik adam, "Grubun ilk maçında Hollanda'ya attıkları 4 gol ve daha önce özel müsabakada Almanya'ya attıkları 3 golle, skorer bir takım olduklarını gösterdiler. Türkiye'nin çok yetenekli oyuncuları var. Takım halinde iyi oynayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.

Kendilerini zor bir maçın beklediğini dile getiren Solbakken, oyuncularının bu mücadele için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.

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