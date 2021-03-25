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Galatasaray'da sol bek enflasyonu! Van Aanholt'a mesaj

'da flaş transfer gelişmesi... Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Saracchi ile yola devam etmeme kararı alan Galatasaray'da tam anlamıyla sol bek enflasyonu yaşanıyor. basını önceki gün yaptığı haberde, " imzayı attı" ifadesini kullanmıştı. Dün ise transfer gündemindeki 'a sosyal medyada "" mesajını yolladı.

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Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
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Galatasaray'da sol bek enflasyonu! Van Aanholt'a mesaj

Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Saracchi ile yola devam etmeme kararı alan Galatasaray'da tam anlamıyla sol bek enflasyonu yaşanıyor.

İngiliz basına önceki gün yaptığı haberde, "Alioski imzayı attı" ifadesini kullanmıştı. Dün ise Ryan Babel transfer gündemindeki Van Aanholt'a sosyal medyada "Come to Galatasaray" mesajını yolladı. Ayrıca Yairo Moreno ve Kostas Tsimikas da listede yer alıyor. Yönetimin kısa süre içinde görüştüğü isimlerden birisiyle ön anlaşma imzalaması bekleniyor.

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