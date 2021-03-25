25 Mart 2021, Perşembe
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Lazio Vedat Muriç'i gözden çıkardı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Muriç 'ye geri dönüyor! ’nun kesin olarak ’i gözden çıkardığını yazan , “Seçenekler arasında en fazla öne çıkan takım Fenerbahçe. Vedat da geri dönüşe sıcak bakıyor” dedi. Lazio'da 25 maçta 2 gol atıp, 1 asist yapan Muriç, beklentilerin çok altında kaldı.

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Giriş Tarihi: 25.03.2021
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Lazio Vedat Muriç'i gözden çıkardı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Sezon başında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle 'den 'ya transfer olan Muriç şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yarattı.

Çizme basınına göre Lazio, sezon sonunda kesin olarak Kosovalı forvetle yollarını ayırma kararı aldı.

O DA FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR


'da yer alan habere göre 'in yeni sezon seçenekleri arasında Fenerbahçe öne çıkıyor. Yıldız futbolcunun eski takımına dönmeye sıcak baktığı da belirtiliyor.

ALMAN KULÜPLERİ YAKIN TAKİPTE
Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler ile Lazio arasında kiralama formülü masaya yatırılacak. Ayrıca bazı kulüplerinin de Vedat Muriç için teklif yapabileceği ifade ediliyor.

ÜÇ FORVET 1 VEDAT EDEMEDİ!
Bu sezon forvetleriyle ilgili büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, Vedat Muriç'i adeta mumla arıyor. Kosovalı forvet geçen sezon ligde 15 gol atmıştı. , ve 'ın şu ana kadarki toplam gol sayısı ise 14'te kaldı.

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