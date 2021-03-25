Lazio Vedat Muriç'i gözden çıkardı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Vedat Muriç Fenerbahçe'ye geri dönüyor! Lazio’nun kesin olarak Vedat Muriç’i gözden çıkardığını yazan Football Italia, “Seçenekler arasında en fazla öne çıkan takım Fenerbahçe. Vedat da geri dönüşe sıcak bakıyor” dedi. Lazio'da 25 maçta 2 gol atıp, 1 asist yapan Muriç, beklentilerin çok altında kaldı.
Sezon başında 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç şu ana kadar büyük hayal kırıklığı yarattı.
Çizme basınına göre Lazio, sezon sonunda kesin olarak Kosovalı forvetle yollarını ayırma kararı aldı.
O DA FENERBAHÇE'Yİ İSTİYOR
Football Italia'da yer alan habere göre Vedat Muriç'in yeni sezon seçenekleri arasında Fenerbahçe öne çıkıyor. Yıldız futbolcunun eski takımına dönmeye sıcak baktığı da belirtiliyor.
ALMAN KULÜPLERİ YAKIN TAKİPTE
Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler ile Lazio arasında kiralama formülü masaya yatırılacak. Ayrıca bazı Alman kulüplerinin de Vedat Muriç için teklif yapabileceği ifade ediliyor.
ÜÇ FORVET 1 VEDAT EDEMEDİ!
Bu sezon forvetleriyle ilgili büyük sıkıntılar yaşayan Fenerbahçe, Vedat Muriç'i adeta mumla arıyor. Kosovalı forvet geçen sezon ligde 15 gol atmıştı. Papiss Cisse, Samatta ve Mame Thiam'ın şu ana kadarki toplam gol sayısı ise 14'te kaldı.