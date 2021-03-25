Lazio Vedat Muriç'i gözden çıkardı! Fenerbahçe'ye geri dönüyor

ALMAN KULÜPLERİ YAKIN TAKİPTE

Alınan bilgilere göre Sarı-Lacivertliler ile Lazio arasında kiralama formülü masaya yatırılacak. Ayrıca bazı Alman kulüplerinin de Vedat Muriç için teklif yapabileceği ifade ediliyor.