Galatasaray transfer haberleri son dakika | Galatasaray'dan sürpriz transfer hamlesi! 2 oyuncu için çalışmalar başladı
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde olan Galatasaray'da gelecek sezon savunma hattı değişecek. Sarı kırmızılı yönetim, 2 oyuncu için şimdiden çalışmaları başlattı.
Son 4 maçta kalesinde 8 gol gören Galatasaray'da savunma S.O.S verirken sarı-kırmızılılar şimdiden takviye arayışlarını hızlandırdı.
Stoper mevkisinde rotasyonu güçlendirmek isteyen Aslan, hedefteki isimler için düğmeye bastı.
2 ADAY BELİRLENDİ!
Aslan'ın bu bölgeye iki stoper birden transfer etmek istediği ve iki güçlü adayı da belirlediği öğrenildi.
FERRO VE ABRAM LİSTEDE!
Yeni Asır'ın haberine göre, Valencia'da kiralık olarak oynayan Benfica'nın 23 yaşındaki Portekizli stoperi Ferro ile ilgilenen Aslan, Velez Sarsfield ile sözleşmesi haziran sonunda bitecek 25 yaşındaki Perulu Luis Abram'ı da listeye aldı.
Cimbom'un devre arasında da ilgilendiği Abram'a çok yakın olduğu, sezon bitmeden iki futbolcuyla da anlaşma sağlanacağı öne sürüldü.
PERU İLE 24 KEZ
Luis Abram, Peru Milli Takımı ile 24 maça çıktı ve burada 1 kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu kariyerinde 190 mücadelede toplam 8 gol atarken 5 kez de kırmızı kart gördü.