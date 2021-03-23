Cimbom'un devre arasında da ilgilendiği Abram'a çok yakın olduğu, sezon bitmeden iki futbolcuyla da anlaşma sağlanacağı öne sürüldü.

PERU İLE 24 KEZ

Luis Abram, Peru Milli Takımı ile 24 maça çıktı ve burada 1 kez gol sevinci yaşadı. 25 yaşındaki oyuncu kariyerinde 190 mücadelede toplam 8 gol atarken 5 kez de kırmızı kart gördü.