Fenerbahçelileri üzecek haber! Kanarya'nın Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas sakatlandı
Fenerbahçeli futbolcu Dimitrios Pelkas, Yunanistan Milli Takım kampında gerçekleşen antrenmanda sakatlık geçirdi.Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada oyuncunun kalça sakatlığı yaşadığı ifade edildi.
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Fenerbahçeli futbolcu Dimitrios Pelkas, Yunanistan Milli Takım kampında gerçekleşen antrenman esnasında sakatlık yaşadı.
KALÇA SAKATLIĞI YAŞADI
Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, milli takımının antrenmanında sakatlık geçirdi.Yunanistan Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada kalça sakatlığı yaşayan 27 yaşındaki futbolcunun İspanya maçı kadrosunda olma durumunun şüpheli olduğu belirtildi.
Fenerbahçede hucüm organizasyonlarının kilit ismi Pelkas'ın sakatlığı Fenerbahçe taraftarını üzdü. Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada Pelkas'a yönelik çok sayıda paylaşımda bulundu.