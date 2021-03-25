25 Mart 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçelileri üzecek haber! Kanarya'nın Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas sakatlandı

Fenerbahçelileri üzecek haber! Kanarya'nın Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas sakatlandı

Fenerbahçeli futbolcu , Yunanistan Milli Takım kampında gerçekleşen antrenmanda geçirdi.'ndan yapılan açıklamada oyuncunun kalça sakatlığı yaşadığı ifade edildi.

SPOR
Giriş Tarihi: 25.03.2021 Güncelleme Tarihi: 25.03.2021
ABONE OL
Fenerbahçelileri üzecek haber! Kanarya'nın Yunan yıldızı Dimitrios Pelkas sakatlandı

Fenerbahçeli futbolcu , Yunanistan Milli Takım kampında gerçekleşen antrenman esnasında yaşadı.

KALÇA SAKATLIĞI YAŞADI

'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, milli takımının antrenmanında sakatlık geçirdi.'ndan yapılan açıklamada kalça sakatlığı yaşayan 27 yaşındaki futbolcunun maçı kadrosunda olma durumunun şüpheli olduğu belirtildi.

Fenerbahçede hucüm organizasyonlarının kilit ismi Pelkas'ın sakatlığı Fenerbahçe taraftarını üzdü. Sarı lacivertli taraftarlar sosyal medyada Pelkas'a yönelik çok sayıda paylaşımda bulundu.

Millilerden harika başlangıç! MİLLİLERDEN HARİKA BAŞLANGIÇ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA