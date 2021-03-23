Son dakika Galatasaray haberleri | Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş Galatasaray sözleri

Bir muhabirin, "Galatasaray'a bir gün gelecek misin?" sorusunu yanıtlayan tecrübeli oyuncu, "Aslan'ı ve Galatasaray'ı sevdiğim için dövmesini yaptırdım. Şimdi küçük bir aslan dövmesi de yaptıracağım, çünkü oğlum olacak. İnşallah bir gün de Galatasaray olur" ifadelerini kullandı.

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