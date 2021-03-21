21 Mart 2021, Pazar
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Altay Bayındır'ın gözyaşları: Beşiktaş derbisinin ardından ağladı

kritik derbide ile 1-1 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe kalecisi gözyaşlarına hakim olamadı. Altay, antrenör ile birlikte soyunma odasına gitti.

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Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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Altay Bayındır'ın gözyaşları: Beşiktaş derbisinin ardından ağladı

'in 31'inci haftasında , deplasmanda ile 1-1 berabere kaldı.

Derbi maçta kurtardığı pozisyonlarla alkış alan , karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı.

Yaptığı kurtarışlarla takımının 1 puan almasında önemli rol oynayan genç file bekçisi, maç sonu antrenör ile birlikte soyunma odasına gitti. 22 yaşındaki kalecinin maçın ardından sahada gözyaşları döktüğü görüldü.

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