Altay Bayındır'ın gözyaşları: Beşiktaş derbisinin ardından ağladı
Fenerbahçe kritik derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır gözyaşlarına hakim olamadı. Altay, antrenör Volkan Demirel ile birlikte soyunma odasına gitti.
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Süper Lig'in 31'inci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.
Derbi maçta kurtardığı pozisyonlarla alkış alan Altay Bayındır, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarını tutamadı.
Yaptığı kurtarışlarla takımının 1 puan almasında önemli rol oynayan genç file bekçisi, maç sonu antrenör Volkan Demirel ile birlikte soyunma odasına gitti. 22 yaşındaki kalecinin maçın ardından sahada gözyaşları döktüğü görüldü.