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Sözde seyircisiz özde seyircili derbi! Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki görüntüler tartışma yarattı

İstanbul'da oynanan ve şampiyon yolunda kritik önem taşıyan - maçındaki tribün görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı. Seyircisiz oynanması gereken Kadıköy'deki Fenerbahçe- maçı ile Vodafone Park'taki Beşiktaş-Fenerbahçe maçına alınan seyirciler tepki çekti.

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Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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Sözde seyircisiz özde seyircili derbi! Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki görüntüler tartışma yarattı

Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren - maçında tribünlerdeki yoğunluk sosyal medyada gündem oldu.

Maç öncesinde çekilen fotoğrafta Beşiktaş tribünlerindeki yoğunluk dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak rakip takım taraftarları sosyal medyada tepki içerikli mesajlar paylaştı.

Bilindiği gibi Kadıköy'de Fenerbahçe ile 'ın karşı karşıya geldiği derbide de benzer görüntüler vardı. Fenerbahçe tribünlerine sağlık çalışanlarının alındığı ifade edilse de Galatasaray cephesi tribünde yer alanların sağlık çalışanı olmadığını iddia etmişti.

Türkiye Futbol Federasyonu ise Kadıköy'de yer alan taraftarların sağlık çalışanı olduğunu açıklamıştı.

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