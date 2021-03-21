Sözde seyircisiz özde seyircili derbi! Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki görüntüler tartışma yarattı
İstanbul'da oynanan ve şampiyon yolunda kritik önem taşıyan Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki tribün görüntüleri sosyal medyada tartışma yarattı. Seyircisiz oynanması gereken Kadıköy'deki Fenerbahçe-Galatasaray maçı ile Vodafone Park'taki Beşiktaş-Fenerbahçe maçına alınan seyirciler tepki çekti.
Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren Beşiktaş-Fenerbahçe maçında tribünlerdeki yoğunluk sosyal medyada gündem oldu.
Maç öncesinde çekilen fotoğrafta Beşiktaş tribünlerindeki yoğunluk dikkat çekti. Konuyla ilgili olarak rakip takım taraftarları sosyal medyada tepki içerikli mesajlar paylaştı.
Bilindiği gibi Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbide de benzer görüntüler vardı. Fenerbahçe tribünlerine sağlık çalışanlarının alındığı ifade edilse de Galatasaray cephesi tribünde yer alanların sağlık çalışanı olmadığını iddia etmişti.
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Türkiye Futbol Federasyonu ise Kadıköy'de yer alan taraftarların sağlık çalışanı olduğunu açıklamıştı.