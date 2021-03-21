Sözde seyircisiz özde seyircili derbi! Beşiktaş-Fenerbahçe maçındaki görüntüler tartışma yarattı

Bilindiği gibi Kadıköy'de Fenerbahçe ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği derbide de benzer görüntüler vardı. Fenerbahçe tribünlerine sağlık çalışanlarının alındığı ifade edilse de Galatasaray cephesi tribünde yer alanların sağlık çalışanı olmadığını iddia etmişti.