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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı

haberi... Fenerbahçeli futbolcu , derbisinde sakatlanarak 59. dakikada yerini ’a bıraktı.

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Giriş Tarihi: 21.03.2021 Güncelleme Tarihi: 21.03.2021
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SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı

Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz sakatlık geçirdi.

Maçın 57. dakikasında sakatlanan Aziz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna tekrar dönerken, 59. dakikada maça devam edemedi ve yerini Tisserand'a bıraktı.

Serdar'ın durumu maçın ardından yapılacak tetkikler sonrasında belli olacak.

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