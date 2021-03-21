SON DAKİKA: Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı
Son dakika haberi... Fenerbahçeli futbolcu Serdar Aziz, Beşiktaş derbisinde sakatlanarak 59. dakikada yerini Marcel Tisserand’a bıraktı.
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Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli futbolcu Serdar Aziz sakatlık geçirdi.
Maçın 57. dakikasında sakatlanan Aziz, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından oyuna tekrar dönerken, 59. dakikada maça devam edemedi ve yerini Tisserand'a bıraktı.
Serdar'ın durumu maçın ardından yapılacak tetkikler sonrasında belli olacak.