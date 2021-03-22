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Son dakika | MKE Ankaragücü’nde mutant virüs şoku!

Son dakika haberi...’nde yapılan korona virüs test sonucunda bir personelin salgın hastalığa yakalandığı ve varyant analizinde mutantına rastlandığı duyuruldu.

SPOR AA
Giriş Tarihi: 22.03.2021 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021
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Son dakika | MKE Ankaragücü’nde mutant virüs şoku!

Ankara temsilcisinden konuya ilişkin yapılan açıklamanın tamamı şu şekilde:
"Görülen lüzum üzerine yapılan korona virüs testinde bir personelimizin Covid-19 PCR testi pozitif çıkmıştır. Yapılan varyant analizinde İngiltere mutantına rastlanmıştır. Kulübümüzce gerekli tedbirler alınmış olup, tesisimiz tümüyle dezenfekte edilmiş, karantina sürecine ve personelimizin tedavisine derhal başlatılmıştır. Personelimize acil şifalar diliyoruz."

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