Trabzonspor'un Ankaragücü karşısında maça başlayacağı 11 belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi bordo-mavililerin ilk 11'i belli oldu. Taraftarlar saat 19'da başlayacak mücadeleyi ahaber.com.tr canlı skor sayfamız üzerinden anbean takip edebilirler.

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Edgar, Hugo, Marlon, Yunus, A.Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny.

Ankaragücü: Ricardo, Kulusic, Sarlija, Pinto, Atila, Lobzhanidze, Alper, İbrahim, Endri, Börven, Geraldo. (muhtemel)

TRABZONSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Ankaragücü maçı 20 Mart Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonuna kötü bir başlangıç yapan ve ilk 8 haftada sadece 6 puanı hanesine yazdırabilen Trabzonspor, Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından yükselişe geçti. Avcı yönetiminde ilk maçına 22 Kasım 2020'de çıkan bordo-mavililer, geçen 128 günlük sürede 46 puan toplayarak puanını 52 yaptı.



MKE Ankaragücü, teknik direktörü Hikmet Karaman'la yakaladığı çıkışla küme düşme hattının üstüne çıktı.

Mustafa Dalcı'nın yerine göreve gelen ve takımı düşme hattında teslim alan Hikmet Karaman, takımıyla çıktığı 6 maçta 11 puan topladı. Son olarak sarı-lacivertliler ligde dün Göztepe'yi 3-0'la geçti.

İlk iki maçta Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor'la berabere kalan Karaman'ın öğrencileri, daha sonra öne geçtiği maçta Atakaş Hatayspor'a 4-1 kaybetti. Sonraki 3 maçta Galatasaray, Fatih Karagümrük ve Göztepe gibi zorlu rakiplerini yenen MKE Ankaragücü, 29 puana ulaşarak düşme hattının bir basamak yukarısına 17. sıraya yerleşti.