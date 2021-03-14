CANLI | Gaziantep FK-Denizlispor maçı canlı anlatım izle
Gaziantep FK, Süper Lig'in 30. haftasında Denizlispor'u ağırlıyor. Ligde zorlu süreçten geçen Gaziantep FK ile Denizlispor mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK, sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Zorlu Gaziantep FK-Denizlispor karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...
GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ
Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Rashid, Kenan, Vetrih, Sousa, Maxim, Dicko
Denizlispor: Cenk, Oğuz, Mustafa, Ayman, Özer, Kubilay, Bakalorz, Diskerud, Rodallegha, Sacko, Sagal