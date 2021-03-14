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CANLI | Gaziantep FK-Denizlispor maçı canlı anlatım izle

, Süper Lig'in 30. haftasında 'u ağırlıyor. Ligde zorlu süreçten geçen Gaziantep FK ile Denizlispor mücadelesinin canlı anlatımı ahaber.com.tr'de...

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Giriş Tarihi: 14.03.2021 Güncelleme Tarihi: 14.03.2021
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CANLI | Gaziantep FK-Denizlispor maçı canlı anlatım izle

Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK, sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Zorlu Gaziantep FK-Denizlispor karşılaşmanın canlı anlatımı haberimizde...

GAZİANTEP FK - DENİZLİSPOR MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Günay, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Rashid, Kenan, Vetrih, Sousa, Maxim, Dicko

Denizlispor: Cenk, Oğuz, Mustafa, Ayman, Özer, Kubilay, Bakalorz, Diskerud, Rodallegha, Sacko, Sagal

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