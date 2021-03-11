Fenerbahçe'den flaş Caner Erkin kararı
Son dakika spor haberleri... 27 Şubat tarihinden beri A takımla idmanlara alınmayan Caner Erkin olayıyla ilgili Fenerbahçe'den flaş karar...
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Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Caner Erkin, takıma geri döndü.
Milli futbolcu 27 Şubat'tan beri A takımla antrenmanlara çıkmıyordu.
Disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Caner Erkin çalışmalarını bireysel programla sürdürmüştü.
Kulüp Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı görüşmeyle durumu belli olacağı açıklanan Erkin, verilen kararla takıma döndü.
Milli futbolcu bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, takımla çalıştı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.