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Fenerbahçe'den flaş Caner Erkin kararı

Son dakika spor haberleri... 27 Şubat tarihinden beri A takımla idmanlara alınmayan olayıyla ilgili 'den flaş karar...

SPOR
Giriş Tarihi: 11.03.2021 Güncelleme Tarihi: 11.03.2021
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Fenerbahçe'den flaş Caner Erkin kararı

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Caner Erkin, takıma geri döndü.

Milli futbolcu 27 Şubat'tan beri A takımla antrenmanlara çıkmıyordu.

Disiplinsiz davranışları nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Caner Erkin çalışmalarını bireysel programla sürdürmüştü.

Kulüp Başkanı Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu ve teknik heyetin yapacağı görüşmeyle durumu belli olacağı açıklanan Erkin, verilen kararla takıma döndü.

Milli futbolcu bugün Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, takımla çalıştı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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