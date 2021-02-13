Erol Bulut'un değişiklik kararı Caner Erkin'i çıldırttı!
Son dakika haberleri... Fenerbahçe'nin 2-1 kazandığı Karagümrük maçında Erol Bulut tarafından oyundan alınan Fenerbahçeli futbolcu Caner Erkin, saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek tepki gösterdi.
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Süper Lig'de oynanan Fatih Karagümrük - Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli futbolcu Caner Erkin oyundan alınırken tepki gösterdi.
Müsabakanın 82. dakikasında yerini Marcel Tisserand'a bırakan Erkin, saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek kenara gelirken tepki verdi.