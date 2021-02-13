13 Şubat 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Erol Bulut'un değişiklik kararı Caner Erkin'i çıldırttı!

Erol Bulut'un değişiklik kararı Caner Erkin'i çıldırttı!

Son dakika haberleri... 'nin 2-1 kazandığı maçında tarafından oyundan alınan Fenerbahçeli futbolcu , saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek tepki gösterdi.

SPOR
Giriş Tarihi: 13.02.2021
ABONE OL
Erol Bulut'un değişiklik kararı Caner Erkin'i çıldırttı!

'de oynanan Fatih - maçında sarı-lacivertli futbolcu oyundan alınırken tepki gösterdi.

Müsabakanın 82. dakikasında yerini 'a bırakan Erkin, saha kenarında bulunan şişeleri tekmeleyerek kenara gelirken tepki verdi.

Ligin yeni lideri Fenerbahçe! Karagümrük 1-2 Fenerbahçe MAÇ SONUCU-ÖZET LİGİN YENİ LİDERİ FENERBAHÇE! KARAGÜMRÜK 1-2 FENERBAHÇE (MAÇ SONUCU-ÖZET)

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA