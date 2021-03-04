Ali Koç ve Emre Belözoğlu devreye girdi: Fenerbahçe'de Caner Erkin kızağa çekildi!
Fenerbahçe'de flaş gelişme... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Emre Belözoğlu kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcuyla bugün bir araya gelecek. Caner’in tutumuna göre af veya cezanın uzaması gündeme gelecek.
Teknik direktör Erol Bulut'a yönelik davranışları nedeniyle Trabzonspor maçı öncesinde kadro dışı bırakılan Caner Erkin'in kaderi bugün belli olacak.
Başkan Ali Koç ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun tecrübeli yıldızla bir araya geleceği öğrenildi. Hem Başkan Koç hem de Belözoğlu'nun olayın daha fazla büyümemesi adına Caner'in affedilmesine sıcak baktığı ifade ediliyor. Ancak yıldız futbolcunun geri adım atmaması halinde cezanın daha da uzaması gündeme gelecek.
Trabzon'a götürülmeyen Caner Erkin bugün oynanacak Antalyaspor maçının kadrosunda da yer almıyor.
NOVAK'IN HASRETİ SONA ERİYOR
Caner ve Serdar Aziz'in yokluğunda savunma kurgusu değişecek. Novak'ın 7 haftalık aradan sonra ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şu anda takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdüren Caner Erkin'le ilgili kesin karar bugün verilecek.