04 Mart 2021, Perşembe
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Ali Koç ve Emre Belözoğlu devreye girdi: Fenerbahçe'de Caner Erkin kızağa çekildi!

Fenerbahçe'de flaş gelişme... Fenerbahçe Başkanı ve kadro dışı bırakılan tecrübeli futbolcuyla bugün bir araya gelecek. ’in tutumuna göre af veya cezanın uzaması gündeme gelecek.

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Giriş Tarihi: 04.03.2021
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Ali Koç ve Emre Belözoğlu devreye girdi: Fenerbahçe'de Caner Erkin kızağa çekildi!

Teknik direktör 'a yönelik davranışları nedeniyle maçı öncesinde kadro dışı bırakılan Erkin'in kaderi bugün belli olacak.




Başkan ve sportif direktör 'nun tecrübeli yıldızla bir araya geleceği öğrenildi. Hem Başkan Koç hem de Belözoğlu'nun olayın daha fazla büyümemesi adına Caner'in affedilmesine sıcak baktığı ifade ediliyor. Ancak yıldız futbolcunun geri adım atmaması halinde cezanın daha da uzaması gündeme gelecek.

'a götürülmeyen bugün oynanacak maçının kadrosunda da yer almıyor.



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Caner ve 'in yokluğunda savunma kurgusu değişecek. 'ın 7 haftalık aradan sonra ilk 11'deki yerini alması bekleniyor.




Şu anda takımdan ayrı bireysel çalışmalarını sürdüren Caner Erkin'le ilgili kesin karar bugün verilecek.

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