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Fenerbahçe'den Caner Erkin kararı! İdmanlara alınmayacak

Teknik Direktör ile sorun yaşayan 'nin milli futbolcu hakkında karar verildi. Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağı açıklandı. Ayrıntıları muhabiri canlı yayında aktardı.

SPOR
Giriş Tarihi: 02.03.2021 Güncelleme Tarihi: 02.03.2021
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Caner Erkin, hafta sonuna kadar antrenmanlara alınmayacak. A Spor ekranlarında açıklamalarda bulunan Ahmet Selim Kul, tecrübeli futbolcunun hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağını açıkladı.

Fenerbahçe'de Caner Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağı açıklandı. A Spor canlı yayınına katılan Ahmet Selim Kul ve Volkan Demir, Caner Erkin'in hafta sonuna kadar idmanlara alınmayacağını açıkladı. Caner Erkin, Antalyaspor maçının kadrosunda da olmayacak.

Son olarak Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelen mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'de önemli gelişmeler yaşanıyor.

CANER ERKİN ANTRENMANLARA ALINMAYACAK
Sarı lacivertli kulüp yönetimi, öncelikle takım içerisine zarar verdiğini düşündüğü Caner Erkin'i antrenmana almama kararı aldı.

7-8 İSME PARA CEZASI
Bununla beraber Fenerbahçeli idareciler, takım içerisinde yer alan 7-8 isme para cezası verdi ve ligin sonlarına yaklaşılırken, futbolcularını disipline etmeye başladı.

ŞAMPİYONLUK İÇİN TÜM KOZLAR KULLANILIYOR
Fenerbahçeli idareciler, Erol Bulut ile yola devam etme kararı almasının ardından, oyunculara "Son söz Erol Bulut'un" dedi ve son haftalarda alınan puan kayıplarının faturasını kesti.

DİSİPLİNSİZLİĞE YER YOK
Bununla beraber Fenerbahçe yönetimi, takım içerisinde yaşanılan olası disiplinsizliği önleme adına yakın gelecekte daha sert kurallar gelebileceğinin sinyalini verdi..

Caner Erkin idmanlara alınmayacak! "CANER ERKİN İDMANLARA ALINMAYACAK!"

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