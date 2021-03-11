Hıncal Uluç'tan Sergen Yalçın'a sert sözler: Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz'e sahip çıkmadı
A Spor'un duayen yorumcularından Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın genç oyuncuları hakkında çarpıcı ifadeler kullandı. Şenol Güneş'in teknik direktörlük döneminde parlayan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a, Sergen Yalçın'ın sahip çıkmadığını söyledi.
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A Spor'un duayen yorumcularından Hıncal Uluç, Beşiktaş'ın genç oyuncuları hakkında flaş değerlendirmelerde bulundu. Siyah beyazlılarda Şenol Güneş'in teknik direktörlük döneminde parlayan Dorukhan Toköz ve Güven Yalçın'a, Sergen Yalçın'ın sahip çıkmadığını ifade etti.