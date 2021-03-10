Fatih Terim'den Kayserispor maçında yeni sistem! Büyük değişim yolda
Galatasaray'da flaş gelişme... Kayserispor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da Fatih Terim büyük bir değişime hazırlanıyor. Tecrübeli hoca çok formda olan Falcao ve Mohamed'i Kayseri'de birlikte oynatmayı düşünüyor. Onyekuru'yu kulübeye göndermeyi planlayan Terim, 4-4-2 düzeninde solda Arda ve sağda Feghouli'yi de orta alan oyuncusu gibi kullanacak. Başarılı hoca idmanlarda, 2012'de de sık sık kullandığı 'elmas' dizilişi üzerinde çalışıyor.
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Kayserispor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da Fatih Terim büyük bir değişime hazırlanıyor.
Tecrübeli hoca çok formda olan Falcao ve Mohamed'i Kayseri'de birlikte oynatmayı düşünüyor. Onyekuru'yu kulübeye göndermeyi planlayan Terim, 4-4-2 düzeninde solda Arda ve sağda Feghouli'yi de orta alan oyuncusu gibi kullanacak.
Başarılı hoca idmanlarda, 2012'de de sık sık kullandığı 'elmas' dizilişi üzerinde çalışıyor.