10 Mart 2021, Çarşamba
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Fatih Terim'den Kayserispor maçında yeni sistem! Büyük değişim yolda

'da flaş gelişme... maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Galatasaray'da büyük bir değişime hazırlanıyor. Tecrübeli hoca çok formda olan ve Mohamed'i 'de birlikte oynatmayı düşünüyor. Onyekuru'yu kulübeye göndermeyi planlayan Terim, 4-4-2 düzeninde solda ve sağda 'yi de orta alan oyuncusu gibi kullanacak. Başarılı hoca idmanlarda, 2012'de de sık sık kullandığı 'elmas' dizilişi üzerinde çalışıyor.

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Giriş Tarihi: 10.03.2021
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Fatih Terim'den Kayserispor maçında yeni sistem! Büyük değişim yolda

Kayserispor maçına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan 'da büyük bir değişime hazırlanıyor.

Tecrübeli hoca çok formda olan ve Mohamed'i 'de birlikte oynatmayı düşünüyor. Onyekuru'yu kulübeye göndermeyi planlayan Terim, 4-4-2 düzeninde solda ve sağda 'yi de orta alan oyuncusu gibi kullanacak.

Başarılı hoca idmanlarda, 2012'de de sık sık kullandığı 'elmas' dizilişi üzerinde çalışıyor.

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