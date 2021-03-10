Fatih Terim'den Kayserispor maçında yeni sistem! Büyük değişim yolda

Tecrübeli hoca çok formda olan Falcao ve Mohamed'i Kayseri'de birlikte oynatmayı düşünüyor. Onyekuru'yu kulübeye göndermeyi planlayan Terim, 4-4-2 düzeninde solda Arda ve sağda Feghouli'yi de orta alan oyuncusu gibi kullanacak.

Başarılı hoca idmanlarda, 2012'de de sık sık kullandığı 'elmas' dizilişi üzerinde çalışıyor.