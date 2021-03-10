Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte şampiyonluğun şifresi

OKTAY DERELİOĞLU: TABLOYA GÖRE DEĞİL OYUNA GÖRE KARTAL

Benim favorim Beşiktaş. Sadece puan tablosuna göre değil, oyun anlayışı ve performansına göre de bunu söylüyorum. Fener, Konya'daki oyununu sürdürürse şansını artırır. Galatasaray'ın son iki maç performansı kötü ama ligde çok uzun haftalar var. Fener eğer iki hafta sonra derbiyi kaybederse büyük yara alır. Beşiktaş da şansını çok artırır.