Süper Lig'de şampiyon kim olacak? İşte şampiyonluğun şifresi
Süper Lig’de bitime yalnızca 12 hafta kalırken şampiyonluk yarışı devam ediyor. Beşiktaş 1 maç eksiğine rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe’nin 2 puan önünde yer alarak avantajı eline geçirdi. Trabzonspor ise 3 haftada kaybettiği 6 puan ile biraz geride kalsa da yarışı sonuna kadar zorlamak istiyor.
Süper Lig'de bitime 12 hafta kala şampiyonluk yarışı nefes nefese sürüyor. Beşiktaş 1 maç eksiğine rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 2 puan önünde yer alarak avantajı eline geçirdi. Trabzonspor ise 3 haftada kaybettiği 6 puan ile biraz geride kalsa da yarışı sonuna kadar zorlamak istiyor.
31. HAFTA NEFESLER TUTULACAK
Fikstüre baktığımızda 5 haftanın ön plana çıktığı görülüyor. 31. haftada Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş F.Bahçe derbisi özellikle Kanarya açısından 'tamam-devam' maçı olabilir.
ALANYASPOR KİLİT TAKIM OLABİLİR
Bitime 3 hafta kala oynanacak olan Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 2003 yılındaki gibi şampiyonluk maçına dönüşebilir. Yarışta, büyüklerin belalısı Alanyaspor da kilit rol oynayacak.
TRABZON DENGELERİ DEĞİŞTİREBİLİR
Akdeniz ekibinin Beşiktaş ve F.Bahçe ile oynayacağı maçlardan alacağı skor şampiyonluğun kaderini belirleyebilir. Ayrıca Galatasaray-Trabzon maçı da zirvede dengeleri değiştirebilir.
KARTAL İDDAA'DA İLK KEZ FAVORİ
İDDAA şampiyonluk oranlarını bir kez daha güncelledi. Lider Beşiktaş 2.10'luk oranıyla ilk kez favori gösterildi. İkinci sırada 2.35'lik oranıyla Fenerbahçe yer alırken, Galatasaray ise 3.30'la üçüncü sıraya geriledi.
İLKER YAĞCIOĞLU: DERBİ FENER'İN KADERİNİ BELİRLER
Beşiktaş kesinlikle avantajlı. Eksik maçını da kazınırsa her iki rakibinin de 5 puan önüne geçecek. İki rakibine karşı ilk maçı da kazandı. Rövanştaki olası beraberlikte ikili averajı da alacak. Tabi daha 12 hafta var. Kimin ne zaman puan kaybedeceği beli olmuyor. Ancak iki hafta sonraki derbi Fenerbahçe'nin kaderini belirler. Beşiktaş'a karşı alacakları skor yarışın içinde kalıp kalmayacaklarını gösterir.
OKTAY DERELİOĞLU: TABLOYA GÖRE DEĞİL OYUNA GÖRE KARTAL
Benim favorim Beşiktaş. Sadece puan tablosuna göre değil, oyun anlayışı ve performansına göre de bunu söylüyorum. Fener, Konya'daki oyununu sürdürürse şansını artırır. Galatasaray'ın son iki maç performansı kötü ama ligde çok uzun haftalar var. Fener eğer iki hafta sonra derbiyi kaybederse büyük yara alır. Beşiktaş da şansını çok artırır.
EVREN TURHAN: BEŞİKTAŞ VE FENER PUAN KAYBEDECEK
Galatasaray iki haftada 5 puan kaybetti. Ancak Beşiktaş ve Fenerbahçe de kalan 12 haftada puanlar kaybedecektir. Artı iki tane daha derbi var oynanacak. Üç takımın şansını şu an birbirine çok yakın görüyorum. Şampiyonluk düğümü son maça kadar çözülmeyebilir. Ancak Fenerbahçe eğer iki hafta sonra Vodafone Park'taki derbiyi kaybederse şampiyonluk yarışı iki takımla devam eder.