Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, medya kuruluşlarının spor müd��rleriyle bir araya geldiği toplantıda konuşma yaptı.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Sizlerle zaman zaman farklı ortamlarda bir araya geliyoruz ama bu toplantı vesilesiyle topluca bir araya gelme durumumuz bugün oldu. Ben bu vesileyle her birinize teşekkür ediyorum. Katılımınız ve bugüne kadarki çalışmalarımızdaki ilginiz için, gayretleriniz için. İnanıyorum ki önümüzdeki süreç hem sporumuz adına, hem gençlerimiz için hem ülkemiz için çok daha başarılı, çok daha heyecanlı, çok daha gururlu günlerimiz adına önemli bir süreç olacaktır. Tabii bir değerlendirme toplantısı yapalım dedik. Hem bugüne kadarki çalışmalarımız, 2020 yılı ve tabii önümüzdeki günlerdeki çalışmalar. Malum Olimpiyatlar ve sonraki süreçler. Ve bununla birlikte Bakanlığımızın vizyonu ve tabii ki sporun tüm paydaşlarıyla yapmış olduğumuz bugüne kadarki tüm çalışmalarda gelmiş olduğumuz nokta ve buna paralel olarak çok güçlü bir genç nüfusu barındırmamız hasebiyle yarınlara dair projelerimiz ve bu çerçevede her birinizin ilgisini, alakasını gerektiren konular var."

"Özellikle sporun çok farklı bir yönü var hepimizin bildiği gibi. Hem ulusal anlamda hem global manada önemli bir güç ve sporun bu gücüyle pek çok sorunu hem sosyal anlamda hem diğer konulardaki sorunu bertaraf etmek mümkün. Bu manada Türkiye olarak hakikaten bu gücü daha farklı boyutlara taşıma durumumuz da söz konusu. Tabii dünya bir pandemi sürecini yaşıyor. Bugün bu salondayız belki pandemi olmasaydı daha yakın oturacaktık, birbirimizi daha net görecektik ama salonun geniş olmasının da ayrı avantajları var tabii daha çok arkadaşımızla beraber olma... Ama ben özellikle pandemi sürecine ülke olarak hamdolsun ki başarılı ve bir fırsata dönüştürme noktasında pek çok adımı atmış olmanın da bu manada tabii ki gururunu da ifade etmek istiyorum."

"Tabii Türkiye'nin bugüne kadar gelmiş olduğu pek çok mücadele ve bu mücadele noktasındaki kazanımları var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 19 yıllık bir çalışma var, emek var ve bu noktada da gelinen her aşama bir iddiayı ortaya koyuyor. Sanayisiyle, sağlığıyla, ekonomisiyle, altyapısıyla ulaştırma başta olmak üzere, eğitim ve tabii ki her alanda olduğu gibi spor ve gençlik yatırımları... Devasa bir yatırım ve bununla birlikte yatırımların insana dokunması noktasındaki pek çok çaba, pek çok faaliyet, gayret, organizasyon."

"Geriye dönüp baktığımızda pek çok başarıyı ve devrimi görüyoruz. Ekonomisiyle, sağlığıyla, sanayisiyle ve gençlik ve spor yatırımlarıyla ciddi bir devrim var. Ve bu devrimlerin tabii ki değişen, dönüşen dünyada süreklilik arz etmesi de gerekiyor. Bu dinamizmle birlikte durmak, yorulmak, usanmak ve mücadeleden vazgeçmeksizin, koşmak ve bununla birlikte her geçen gün değişen dünyaya yeni bir söylemle, yeni bir projeyle onun önünde olmak gerekiyor. Ve tabii ki bu bizlerin hep birlikte yaşadığı gibi geçtiğimiz hafta insan haklarıyla ilgili, adaletle ilgili bir reform, yine önümüzdeki günlerde ekonomi alanında bir reform ve dinamizmle, enerjiyle, motivasyonla bir yürüyüş var."

"Tabii ki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bu doğrultuda katmış olduğu pek çok pratiklik, güçlü bir eşgüdüm, koordinasyon ve bunların almaya başladığımız meyveleri var. Bizler bu noktada hep ileriye bakacağız ve hedeflerimizi daha yükseğe koyarak ülkemizin bu anlamda müreffeh olması ve gelişmişlik noktasındaki seviyesini her geçen gün daha yukarılara taşımanın gayreti içinde olacağız. Tabii spor çok popüler bir konu. Zira gençlik çok dinamik ve aynı zamanda ülke olarak çok avantajlı olduğumuz bir konu özellikle genç nüfus itibariyle. Spor denilince belki en popüler konulardan bir tanesi futbol. Bununla birlikte belki birkaç branş daha var ama biz hep sporu tüm branşlarıyla, tüm paydaşlarıyla ve özellikle de tabii ki gelecek tasavvuruyla ve sporun sorunlarıyla, kulüpleriyle, federasyonlarıyla tüm ailesiyle nasıl çözüp yarınlara daha dinamik bir yapıyla, daha kuşatıcı, daha üretken bir yapıyla kavuştururuz onun gayreti içerisindeyiz."

'Kimsenin Türk futbolunun imajına zarar verme hakkı yok. Kulüpler gerekirse zeminler için profesyonel yardım alacaklar. Onca transferi yapan kulüpler, gerektiğinde o stadın bakımını yapmakla mükelleftir. Sporcu sağlığına ekstra özen gösterilmeli. Gerekirse profesyonel destek, gerekirse federasyon destek verecek. Zeminle ilgili sıkı denetim ve yaptırım olacağını söylemek istiyorum. TFF ile bu konuyu konuştuk.'

AMATÖR LİGLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Amatör liglerin durumu hakkında da konuşan Bakan Kasapoğlu, "Amatör Ligler 17 Nisan'da başlayacak. TFF gerekli çalışmaları yapıyor" ifadelerini kullandı.