Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe ve hakem açıklaması

"Bazı laflar çıkmış, çatıyı etkiler mi? şeklinde. Bunun hiç onunla alakası yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Ayrıca bu stadyuma emek veren, tek bir çivi bile çakan tüm herkese teşekkür ederim. 25 yıllık bir dönem. 20 milyon TL'lik yatırımın tüm masraflarını Enerjisa karşılıyor. 25 yılda 100 milyonun üzerinde gelir olacak."

Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da anlaşma öncesinde açıklamalarda bulunarak bu projenin çok önemli olduğunu ifade etti.