Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Sivasspor maçı sonrası hakem isyanı! "Her hafta bir vukuatınız var ya!"
Süper Lig'de Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim maç sonu açıklamalarda bulundu. Saha zemininden memnuniyetsizliğini tekrar dile getiren Terim, hakeme yönelik "Bize öyle mizansen çiziyorlar ki, biz hiç oynamadık. Bugünkü de topa vurdu. Topa vurunca her şey serbest demek ki! Yapmayın Allah aşkına, yapmayın ya. Bu nasıl bir şeydir ya! Beni nasıl ikna edebilirsiniz ya! Her hafta bir vukuatınız var ya!" dedi.
Süper Lig'de Sivasspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim açıklamalarda bulundu.
"LINNES'IN YAPTIĞI İŞ DEĞİL ZATEN"
"Yarım pozisyon vermeden, 1 değil, yarım pozisyon vermeden 2 gol yedik. Linnes'in yaptığı iş değil zaten. TV'den bakarken yeşil görünüyor saha hiç de değil. Oyuncularım 45 dakika boyunca sahaya göre harika oynadı."
SAHA BAŞIMIZI AĞRITACAK
"İkinci yarı bu sahaya rağmen ki bu saha başımızı çok ağrıtacak, kötü yani. Sahaya rağmen yapmak istediklerimizi, oyun anlayışımızı gösterdiğimiz muhteşem bir 45 dakika oynadık. Sahaya rağmen."
POZİSYONLARA İTİRAZ
"59. dakikada Onyekuru'ya yapılan harekete kart çıkmadı. Gedson'un ayağına da basıldı. Aynı saniyeler içinde ona da kart gösterilmedi. Galatasaray'a gelince hiç tereddütsüz, "içerisi dinleniyor."
DAHA BARİZ NE OLABİLİR?
"Oynamadığı için Ali Palabıyık top filan. Oyuncunun tabanını koymayacağını bilemez tabii. Biz Falcao'lar, Mustafa'lar, Emre, Diagne, bir sürü kırmızı kart ve çok 10 kişi oynadık. Daha bariz ne olabilir? Bu lig maçı kardeşim. Bunun pardonu yok, pardonu yok. Muhakkak her hafta bize bir şey oluyor, her hafta. Dakika 59. Bakın söylüyorum."
"Yarış devam ediyor. Bu arkadaşlara, sahalara rağmen devam edeceğiz. Bunlara bırakacak halimiz yok. Böyle olacak hali yok."
"YAPMAYIN ALLAH AŞKINA, YAPMAYIN YA"
"Bize öyle mizansen çiziyorlar ki, biz hiç oynamadık. Bugünkü de topa vurdu. Topa vurunca her şey serbest demek ki! Yapmayın Allah aşkına, yapmayın ya. Bu nasıl bir şeydir ya! Beni nasıl ikna edebilirsiniz ya! Her hafta bir vukuatınız var ya!"