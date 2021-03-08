PSG-Medipol Başakşehir maçındaki ırkçı söylemler! Maçın 4. hakemi Coltescu'ya men cezası

UEFA, yapılan soruşturma sonucu Sebastian Constantin Coltescu için sezon sonuna kadar men cezası verdi.

Coltescu ayrıca bir eğitim programına da katılacak.





Öte yandan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ise karşılaşmadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç ceza verildi.