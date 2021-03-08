08 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri PSG-Medipol Başakşehir maçındaki ırkçı söylemler! Maçın 4. hakemi Coltescu'ya men cezası

PSG-Medipol Başakşehir maçındaki ırkçı söylemler! Maçın 4. hakemi Coltescu'ya men cezası

Şampiyonlar Ligi H Grubu son maçında Paris Saint-Germain ile karşılaşan Başakşehir’de hakem Coltescu, Başakşehir yardımcı antrenörü Webo'ya ırkçı söylemlerde bulunmuştu.  UEFA, Rumen hakem Sebastian Constantin Coltescu'nun 30 Haziran 2021 tarihine kadar hakemlikten men edildiğini açıkladı.

SPOR
Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
ABONE OL

Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında 8 Aralık 2020 tarihinde oynanan Fransa'daki maç, 4'üncü hakem Coltescu'nun ırkçı söylemleri nedeniyle yarıda kesilmiş, sonraki gün farklı hakemlerle oynanmıştı.

, yapılan soruşturma sonucu Sebastian Constantin Coltescu için sezon sonuna kadar men cezası verdi.

Coltescu ayrıca bir eğitim programına da katılacak.

PSG - Başakşehir maçı için karar PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇI İÇİN KARAR



Öte yandan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ise karşılaşmadaki sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle 1 maç ceza verildi.


PSG-Başakşehir maçının hakemleri için karar PSG-BAŞAKŞEHİR MAÇININ HAKEMLERİ İÇİN KARAR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
ANA SAYFA