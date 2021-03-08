Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Pelkas hastaneye kaldırıldı

HASTANEYE KALDIRILDI

Pelkas sedye ile oyundan çıktı ve ardından direkt olarak hastaneye götürüldü.

Pelkas'ın yerine oyuna Samatta dahil oldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çekilen MR sonuçları temiz çıkan Pelkas'ın durumi hakkında bilgiler veren, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Pelkas göğsüne çok ciddi bir darbe alıyor, aldığı darbeyle şuurunu kaybetmişti, dilini ısırmıştı. Hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Pelkas'ta herhangi patolojik bir şey görünmüyor ama kontrol altında olması gerekiyor. İstanbul'a seyahat edeceğiz ve sonra tekrar hastane ortamına geçeceğiz. Takımla dönecek. Radyolojik olarak bir problemi görünmüyor."