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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Pelkas hastaneye kaldırıldı

'ye kötü haber... 'in 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda 'a konuk oldu. Maçın 80. dakikasında Pelkas ile 'in tehlikeli biçimde çarpışması sonrasında sakatlanan Pelkas hastaneye kaldırıldı.

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Giriş Tarihi: 08.03.2021 Güncelleme Tarihi: 08.03.2021
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Pelkas hastaneye kaldırıldı

'in 29. haftasında deplasmanda 'a konuk oldu.

PELKAS SAKATLANDI
Maçın 80. dakikasında 'in ile tehlikeli biçimde çarpışan Pelkas yerden kalkamadı.


Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...

HASTANEYE KALDIRILDI
Pelkas sedye ile oyundan çıktı ve ardından direkt olarak hastaneye götürüldü.

Pelkas'ın yerine oyuna dahil oldu.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çekilen MR sonuçları temiz çıkan Pelkas'ın durumi hakkında bilgiler veren, Fenerbahçe Kulüp Doktoru Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu, şu ifadeleri kullandı:
"Pelkas göğsüne çok ciddi bir darbe alıyor, aldığı darbeyle şuurunu kaybetmişti, dilini ısırmıştı. Hafif bir kanaması vardı ağzından gelen. Pelkas'ta herhangi patolojik bir şey görünmüyor ama kontrol altında olması gerekiyor. İstanbul'a seyahat edeceğiz ve sonra tekrar hastane ortamına geçeceğiz. Takımla dönecek. Radyolojik olarak bir problemi görünmüyor."

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