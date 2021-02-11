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Son dakika: UEFA: PSG-Medipol Başakşehir maçının hakemleri Coltescu ve Sovren yargılanacak

Son dakika haberi... , ırkçı söylemler gerekçesiyle tatil edilen - maçının Rumen hakemlerinden Coltescu ve Sovren'in yargılanacağını duyurdu. Kararda skandal bir detay yer aldı. UEFA'nın Etik ve Disiplin Komitesi, Rumen hakemler için ırkçılık maddesinden soruşturma açmadı. Detayları A Spor Şefi Ali Baransel aktardı.

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Giriş Tarihi: 11.02.2021 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021
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UEFA'nın Paris Saint Germain ve Başakşehir maçı için raporu belli oldu. Kararda skandal bir detay yer aldı. Detayları A Spor Şefi Ali Baransel aktardı.

"IRKÇILIK MADDESİ" YER ALMADI

UEFA'nın Etik ve Disiplin Komitesi, Rumen hakemler için ırkçılık maddesinden soruşturma açmadı.

SORUŞTURMA AÇILDI

Görüntülere yapılan incelemelerin ardından orta hakem Ovidiu Haţegan ve dördüncü hakem Sebastian Coltescu hakkında genel ilkelerin ihlalini içeren 11'inci maddeden soruşturma açıldı.

Irkçılık suçlarını kapsayan 14'üncü madde ise raporda yer almadı.

NELER YAŞANMIŞTI?

8 Aralık'taki maç, dördüncü hakem Coltescu'nun Pierre Webo'ya sarf ettiği "O siyah" ifadesinin ardından iki takımın ortak talebiyle ertelenmişti.

Bir gün sonra başlayan maçta oyuncuların santrada yaptığı protesto ise hafızalara kazındı.

Olayın ardından 1,5 ay görev almayan 43 yaşındaki hakem, 3 haftadır Romanya Ligi'nde maç yönetiyor.

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