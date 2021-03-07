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Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı

, Süper Lig'in 29'uncu haftasında ile yarın deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen sakatlandı. Gümüş'ün de tedavisine başlandı.

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Giriş Tarihi: 07.03.2021 Güncelleme Tarihi: 07.03.2021
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Fenerbahçe'de Sinan Gümüş sakatlandı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman, saat 13.30'da ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

3 gruba ayrılan oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Çift kale maçla süren antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sadık Çiftpınar bireysel çalışmalar eşliğinde antrenmanı tamamlarken; Mesut Özil'in tedavisine devam edildi.

Sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş'ün de tedavisine başlandı.

Öte yandan yaşadığı sakatlık sebebiyle ligde 5 maçtır forma giyemeyen Luiz Gustavo da Konyaspor maçının kafilesine dahil edildi.

Bu antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Konya'ya hareket edecek.

Sarı-lacivertlilerin kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Filip Novak, Serdar Aziz, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Luiz Gustavo, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse."

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