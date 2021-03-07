Hatayspor: 1 - Kayserispor: 3 (MAÇ SONUCU ÖZET)
Hatayspor sahasında, Kayserispor'u konuk etti. Süper Lig'in 29. haftasındaki zorlu Hatayspor-Kayserispor karşılaşmasını Hes Kablo Kayserispor, 3-1 kazandı.
Süper Lig'in 29. haftasında Hes Kablo Kayserispor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.
İLK YARI
Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor-Hes Kablo Kayserispor maçının ilk yarısı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
14. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Boupendza'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
24. dakikada konuk ekip öne geçti. Muhammed Mert'in orta sahada kaptırdığı topla hızlı atağa kalkan Kayserispor'da İlhan Parlak, kaleci Munir ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
35. dakikada Kayserispor farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası içine sol taraftan yapılan ortada Uğur Demirok'un kafa vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-2
40. dakikada ceza sahası dışından serbest vuruşu kullanan Boupendza'nın sert şutunda kaleci Doğan Alemdar'ın son anda dokunduğu top direğe çarparak kornere çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısını Hes Kablo Kayserispor, 2-0 önde tamamladı.
İKİNCİ YARI
54. dakikada Hatayspor farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan kullanılan serbest atışta ceza sahası içinde topa yükselen Pablo Santos'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2
58. dakikada konuk ekip üçüncü golünü buldu. Sol taraftan kazanılan korneri paslaşarak kullanan Kayserisporlu oyuncuların ceza sahasına yaptığı ortada topa yükselen Pedro Henrique'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-3
66. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Hataysporlu Kamara'nın sert vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.
Karşılaşma, Hes Kablo Kayserispor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Antakya Atatürk
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez
Atakaş Hatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Pablo Santos, Kone, Aabid (Dk. 79 Sackey), Ribeiro, Muhammed Mert (Dk. 46 Kamara), Boupendza (Dk. 63 Katranis), Akintola (Dk. 87 Burak Can Çamoğlu), Diouf
Hes Kablo Kayserispor: Doğan Alemdar, Aziz Eraltay (Dk. 88 Yasir Subaşı), Kolovetsios, Uğur Demirok, Ramazan Civelek, Attamah (Dk. 66 Sapunaru), Muhar, Avramovski (Dk. 88 Emre Demir), Lennon, Pedro Henrique (Dk. 79 Melih Okutan), İlhan Parlak (Dk. 88 Luckassen)
Goller: Dk. 24 İlhan Parlak, Dk. 35 Uğur Demirok, Dk. 58 Pedro Henrique (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 54 Pablo Santos (Atakaş Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 52 Kone (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 53 Attamah (Hes Kablo Kayserispor), Dk. 71 Yusuf Abdioğlu, Dk. 87 Sackey (Atakaş Hatayspor)