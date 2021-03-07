Galatasaray evinde bir puana razı oldu I Galatasaray 2-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Galatasaray iki kez geriye düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılırken, zirve yarışında büyük bir yara aldı.

FALCAO YETMEDİ

Sarı-kırmızılıların golleri biri penaltıdan olmak üzere sakatlığının ardından 4 ay sonra ilk 11'de başlayan Falcao kaydederken, Sivasspor'un goller Max Gradel ve Tyler Boyd'dan geldi.

Öte yandan Sivasspor'un ilk golünü kaydeden Max Gradel karşılaşmanın uzatma dakikalarında gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu skorla sarı-kırmızılılar puanını 58'e, Sivasspor ise 34'e yükseltti.