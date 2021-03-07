Galatasaray evinde bir puana razı oldu I Galatasaray 2-2 Sivasspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Sivasspor'u konuk etti.. 8 maçlık yenilmezlik serisi geçtiğimiz hafta son bulan Galatasaray, Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken, 3 puan hasreti de iki haftaya yükseldi. İşte detaylar...
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 29. hafta maçında Galatasaray ile Sivasspor kozlarını paylaştı. Galatasaray iki kez geriye düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılırken, zirve yarışında büyük bir yara aldı.
FALCAO YETMEDİ
Sarı-kırmızılıların golleri biri penaltıdan olmak üzere sakatlığının ardından 4 ay sonra ilk 11'de başlayan Falcao kaydederken, Sivasspor'un goller Max Gradel ve Tyler Boyd'dan geldi.
Öte yandan Sivasspor'un ilk golünü kaydeden Max Gradel karşılaşmanın uzatma dakikalarında gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu skorla sarı-kırmızılılar puanını 58'e, Sivasspor ise 34'e yükseltti.
MAÇTAN NOTLAR
Süper Lig'in 29. haftasında Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan MKE Ankaragücü müsabakasının ilk 11'inde 6 değişiklik yaptı.
Ligde 27 maçta 57 puan toplayan ve haftaya averajla lider giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı'nda Sivas temsilcisini ağırladı. Galatasaray, karşılaşmaya Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Younes Belhanda, Ryan Babel, Henry Onyekuru, Radamel Falcao 11'i ile çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Halil Dervişoğlu, Oghenekaro Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli yer aldı.
Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim, ligin 28. haftasında deplasmanda 2-1 kaybettikleri MKE Ankaragücü mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği Etebo, Ömer Bayram, Yedlin, Emre Kılınç ve Arda Turan'ı yedeğe çekti. Başkent deplasmanında kırmızı kart gören Mustafa Muhammed ise kadroda yer almadı.
Fatih Terim, bu oyuncuların yerine Linnes, Saracchi, Taylan, Belhanda, Babel ve Falcao'yu ilk 11'de oynattı.
SARACCHİ, 5 MAÇ SONRA SAHADA
Galatasaray'ın Uruguaylı sol beki Marcelo Saracchi, 5 resmi maçın ardından sahaya döndü.
Ligin 24. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sakatlanan ve 4 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında sahaya çıkamayan Saracchi, 5 Mart'taki idmanda ilk kez takımla çalıştı.
Fatih Terim, takımla sadece 2 antrenmana çıkan genç sol beki ilk 11'de oynattı.
FALCAO 4 AY SONRA İLK 11'DE
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldız golcüsü Radamel Falcao, yaklaşık 4 ay sonra bir Süper Lig maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
Ligde son olarak 24 Ekim 2020'de 6. haftada oynanan Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında ilk 11'de forma giyen Falcao, sonrasındaki 1 maçta cezası, 16 karşılaşmada ise sakatlığı nedeniyle istikrarlı bir performans sergileyemedi.
Falcao, söz konusu 134 günlük süreçte 4 lig karşılaşmasında sonradan oyuna girerek süre buldu.
BİTLİS ŞEHİTLERİNE ÖZEL PANKART
Galatasaray'ın taraftar gruplarından "ultrAslan" Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan askeri personel için pankart açtı. Türk Telekom Stadı'nda kale arkasında yer alan pankartta, "Bitlis/Tatvan şehitlerimiz kalbimizde! Milletimizin başı sağ olsun!" ifadeleri kullanıldı.
Müsabakası öncesi seremonide şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu.
KADINLAR GÜNÜ MESAJLARI
"ultrAslan" tribüne 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve kadına şiddete vurgu yapılan mesajların yer aldığı pankart astı.
Sarı-kırmızılı taraftar grubunun pankartlarında, "Dünyanın yarısını kadınlar oluşturur. Öbür yarısını da kadınlar yetiştirir." ve "8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." yazılı pankartlar hazırladı.
"ultrAslan" cinayete kurban giden ve kadına şiddetin sembolü olan Pınar Gültekin, Özgecan Aslan, Ceren Damar, Emine Bulut, Ceren Özdemir, Vesile Dönmez, Aylin Sözer ve Selda Taş'ın fotoğraflarının yer aldığı bir pankartta ise "Unutmadık, unutmayacağız" ifadesine yer verildi.
Maç öncesinde de Türk Telekom Stadı'nın skor tabelasına "Kadına şiddete hayır. Susma!" ifadesi yazıldı.
GALATASARAY SİVASSPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI - ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Onyekuru'nun verdiği pasta topu alan Gedson'un şutunu kaleci Ali oyun alanı içine çeldi.
9. dakikada seken topu alan Linnes'in Muslera'ya dönmek isterken verdiği pası alan Gradel meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
14. dakikada Babel'in pasında ceza sahası dışında topu alan Falcao'nun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
18. dakikada Babel'in sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada arka direkte topla buluşan Onyekuru'nun şutunda top üstten auta çıktı.
38. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Gradel'in sert şutunu kaleci Muslera oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Boyd meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
54. dakikada Belhanda'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Falcao'nun topa yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı.
57. dakikada sol taraftan topu alan Onyekuru ceza sahası içine çalımlarla girdi. Attığı çalım sonrasında topu Sivasspor savunmasına kaptıran Onyekuru topu tekrardan kazanarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.
61. dakikada Linnes'in sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Babel'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Ali Şaşal oyun alanı çeldi.
66. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Babel'in attığı çalımda top Uğur'un eline çarptı. Pozisyonun devamında VAR'a giden hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Falcao yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 2-2
81. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu alan Halil'in şutu üstten auta çıktı.
90+7. dakikada ceza sahası dışında topu alan Feghouli'nin sert şutunu kaleci oyun alanı içine çeldi.
90+7. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Kerem'in şutunu kaleci Ali oyun alanı içine çıkardı.
MAÇIN DETAYLARI
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Ali Şansalan xx, İbrahim Çağlar Uyarcan xx, Özgür Ertem xx
Galatasaray: Muslera xx, Linnes xx, Donk ? (Luyindama dk. 50 xx), Marcao xx, Saracchi xx, Taylan xx, Gedson xx (Halil dk. 79 xx), Belhanda xx (Kerem dk. 72 xx), Babel xx (Feghouli dk. 72 xx), Onyekuru (Arda Turan dk. 79 xx), Falcao xxx
Yedekler: Okan, Etebo, Ömer Bayram, Yedlin, Emre Kılınç
Teknik Direktör: Fatih Terim
DG Sivasspor: Ali xxx, Ahmet xx (Alaaddin dk. 83 ?), Robin xx, Camara xx, Uğur xx, Fajr xx, Ziya xx, Gradel xxx, Boyd xxx (Kone dk. 89 ?), Hakan xx, Yatabare xx (Kayode dk. 73 xx)
Yedekler: Samassa, Muhammet, Garcia, Kerem, Ninga
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Gradel (dk. 9), Boyd (dk. 38) (Sivasspor), Falcao (dk. 14 ve 68 pen.) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Gradel (dk. 90+6) (Sivasspor)
Sarı kartlar: Yatabare, Ali Şaşal (Sivasspor), Belhanda, Marcao, Muslera, Halil (Galatasaray)