06 Mart 2021, Cumartesi
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TFF, Ali Koç ve Mustafa Muhammed'in cezalarını onadı

() Tahkim Kurulu, Kulübü Başkanı ile Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu 'e verilen cezaları onadı.

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Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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TFF, Ali Koç ve Mustafa Muhammed'in cezalarını onadı

TFF'den yapılan açıklamada, Ali Koç'a talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin lira para cezasının onandığı belirtildi.

Açıklamada, Galatasaray'ın Süper Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören Mustafa Muhammed'e rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle uygulanan 1 maç men ve 13 bin lira para cezasına yapılan itirazın reddedildiği aktarıldı.

Öte yandan kurulun, MKE Ankaragücü oyuncusu Joseph Paintsil'e rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi sebebiyle verilen 2 maç men ve 8 bin 700 lira para cezasını da onadığı kaydedildi.

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