CANLI | Galatasaray - Sivasspor maçı canlı izle | Süper Lig 29. hafta karşılaşması

30. RANDEVU

Galatasaray ile Sivasspor, Süper Lig'de bugüne kadar 29 kez kozlarını paylaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 kez sahadan galip ayrılırken, 5 kez de kırmızı-beyazlılar rakibini mağlup etmeyi başardı. 5 maçta ise kazanan çıkmadı. Lig maçlarında Aslan'ın 64 golüne, Yiğidolar 37 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Sivas'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray, 2-1'lik skorla kazandı.