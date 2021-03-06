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CANLI I Beşiktaş Gaziantep FK canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'in 29. haftasında sahasında 'yı konuk edecek. Sergen Yalçın'ın öğrencileri zirve yarışında kayıp yaşamamak adına mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Gaziantep FK ise Beşiktaş'ı deplasmanda yenerek çıkışa geçmek istiyor. İşte karşılaşmanın 11'leri... Maçın canlı anlatımını ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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CANLI I Beşiktaş Gaziantep FK canlı anlatım izle! Süper Lig'de zorlu randevu

'in 29. hafta mücadelesinde ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ - GAZİANTEP FK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Ghezzal, Ljajic, Larin, Aboubakar

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Ertuğrul, Djilobodji, Güray, Rashid, Maxim, Sousa, Olkowski, Dicko, Kenan

CENK TOSUN YOK

Beşiktaş'ta hazırlıklar bu akşam yapılacak antrenmanla tamamlanacak ve takım, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kampa girecek. Montero'nun da dönmesiyle birlikte kadrodaki tek eksik isim Cenk Tosun oldu. Gençlerbirliği maçında sakatlanan golcü futbolcunun dizindeki ödem gitti ancak Gaziantep FK karşısında forma giyemeyecek. Cenk'in Başakşehir deplasmanında kadrodaki yerini alması bekleniyor.

EVİNDE KAYIP YOK

Gaziantep FK ile bugüne kadar 3 lig, 5 Türkiye Kupası maçı olmak üzere 8 kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçların 3'ünü kaybederken 5'inde ise galibiyete uzandı. İki takım arasındaki mücadelelerde beraberlik çıkmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş'ın ev sahibi olduğu 4 maçta ise siyah-beyazlı ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. 'da oynanan mücadelelerde Beşiktaş rakibine 13 gol atarken, kalesinde ise 2 gol gördü.

BEŞİKTAŞ İSTANBUL'A YERLEŞİYOR

Yeni Malatyaspor deplasmanıyla birlikte bir süre seyahatlerine ara verecek olan Beşiktaş, 5 lig ve 1 Türkiye Kupası mücadelesini İstanbul'da oynayacak. Nisan ayının ikinci haftasında BB Erzurumspor deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar, bu maça kadar olan sürede şehir dışına çıkmayacak.

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