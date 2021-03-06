06 Mart 2021, Cumartesi
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Haberler Spor Haberleri Son dakika: Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi!

Son dakika: Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi!

Son dakika haberi... ekiplerinden 'da Kulüp Başkanı Hasan Kartal, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaşma sağladıklarını söyledi.

SPOR
Giriş Tarihi: 06.03.2021
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Son dakika: Çaykur Rizespor'da Bülent Uygun dönemi!

Kartal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marius Sumudica ile yollarının ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları olduğunu hatırlatarak, "Yaptığımız görüşmelerde takıma katkı sağlayacağına inandığımız Bülent Uygun ile anlaşma sağladık. Bülent hoca ile 1,5 yıllık anlaşma hazırladık. Bir aksilik olmazsa resmi imzaları yarın Rize'de atacağız." diye konuştu.

Kartal, camianın birlik ve bütünlüğe ihtiyacı olduğunu, herkesin Uygun'a destek vermesi gerektiğini kaydetti.

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