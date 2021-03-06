Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Haftaya cezalı

"3 SARI KARTIM VARDI BİLİYORDU HERHALDE..."

Maç sonu açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Hakemlerle ilgili herkes konuşuyor. Bazı pozisyonlarda kart bekliyoruz göstermiyor. Geçen hafta da hakem çok kötüydü, rakibe bir tane sarı kart vermedi. Bugün ekstrem şeyler olmadı, iyi yönetti.