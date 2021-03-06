Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Haftaya cezalı
Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de yeniden liderliğe yükseldi. Bu karşılaşmada hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gören teknik direktör Sergen Yalçın, Başakşehir ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü. Kuralla göre 4 kez sarı kart gören teknik adamlara 1 maç ceza veriliyor. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın 29. haftada oynanan Gaziantep FK maçında, bir pozisyon sonrası itirazlarda bulunan Sergen Yalçın, maçın hakemi Mete Kalkavan'dan sarı kart gördü.
Karşılaşmayı Vincent Aboubakar'ın 2 golüyle 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, maçın son anlarında Gaziantep FK, penaltı atışı kazandı ve Dicko'nun kullandığı penaltı golle sonuçlandı.
Bu golle birlikte maçın son anları oldukça heyecanlı geçerken başka gol olmadı ve karşılaşma 2-1 sona erdi.
BEŞİKTAŞ YENİDEN LİDER
Ligde 60 puana yükselerek Galatasaray'ın önüne geçti ve liderliğe yükseldi.
SERGEN YALÇIN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Ligin 30. haftasında Başakşehir'e konuk olacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde 4. kez sarı kart gördüğü için cezalı olacak.
Kulübedeki yerini alamayacak olan deneyimli teknik adam 31. haftada tekrar takımın başında kulübede bulunacak.
"3 SARI KARTIM VARDI BİLİYORDU HERHALDE..."
Maç sonu açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, "Hakemlerle ilgili herkes konuşuyor. Bazı pozisyonlarda kart bekliyoruz göstermiyor. Geçen hafta da hakem çok kötüydü, rakibe bir tane sarı kart vermedi. Bugün ekstrem şeyler olmadı, iyi yönetti.