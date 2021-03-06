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Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Haftaya cezalı

'ın 'yı 2-1 mağlup ederek 'de yeniden liderliğe yükseldi. Bu karşılaşmada hakeme yaptığı itiraz nedeniyle sarı kart gören teknik direktör , ile oynanacak maçta cezalı duruma düştü. Kuralla göre 4 kez sarı kart gören teknik adamlara 1 maç ceza veriliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 06.03.2021 Güncelleme Tarihi: 06.03.2021
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Son dakika: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın şoku! Haftaya cezalı

'ın 29. haftada oynanan maçında, bir pozisyon sonrası itirazlarda bulunan Sergen Yalçın, maçın hakemi 'dan sarı kart gördü.

Karşılaşmayı 'ın 2 golüyle 2-0 öne geçen siyah-beyazlılar, maçın son anlarında Gaziantep FK, penaltı atışı kazandı ve 'nun kullandığı penaltı golle sonuçlandı.

Bu golle birlikte maçın son anları oldukça heyecanlı geçerken başka gol olmadı ve karşılaşma 2-1 sona erdi.

BEŞİKTAŞ YENİDEN LİDER

Ligde 60 puana yükselerek 'ın önüne geçti ve liderliğe yükseldi.

SERGEN YALÇIN CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Ligin 30. haftasında 'e konuk olacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, ligde 4. kez sarı kart gördüğü için cezalı olacak.

Kulübedeki yerini alamayacak olan deneyimli teknik adam 31. haftada tekrar takımın başında kulübede bulunacak.

"3 SARI KARTIM VARDI BİLİYORDU HERHALDE..."

Maç sonu açıklamalarda bulunan , "Hakemlerle ilgili herkes konuşuyor. Bazı pozisyonlarda kart bekliyoruz göstermiyor. Geçen hafta da hakem çok kötüydü, rakibe bir tane sarı kart vermedi. Bugün ekstrem şeyler olmadı, iyi yönetti.

Bir pozisyonda sesimizi yükselttik, Mete hoca da sarı kart gösterdi. 3 sarı kartım vardı, biliyordu herhalde sağ olsun 4 sarı kart yaptı bizi." ifadelerini kullandı.

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