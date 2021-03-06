Denizlispor 3-2 Yeni Malatyaspor MAÇ SONUCU ÖZET

Spor Toto Süper Lig'in 29. hafta karşılaşmasında Yukatel Denizlispor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaştı. Mücadele 3-2 ev sahibi takımın üstünlüğüyle sona erdi.

Denizlispor'un gollerini 31. dakikada Hugo Rodallega, 44'te Recep Niyaz ve 80. dakikada ise Sacko kaydetti. Konuk ekibin golleri ise 16'da Mallan ve 77. dakikada ise Tetteh'ten geldi.

Bu sonuçla birlikte kritik bir 3 puanı hanesine yazdıran Denizlispor 24 puana yükseldi. Yeni Malatyaspor'un ise galibiyet hasreti 9 maça çıkarken, 31 puanda kaldı.

DENİZLİSPOR - YENİ MALATYASPOR MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Sacko sol çaprazdan çizgiye inerek ceza sahası içerisinden meşin yuvarlağı arkadaşlarıyla buluşturmak isterken kaleci araya girip topu kontrol etti.

15. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Recep'in çektiği şut, az farkla kale direğinin yanından dışarıya çıktı.

16. dakikada Mustafa orta çizgiden presle topu ileriye taşıyarak savunma arkasına koşu yapan Mallan ile buluşturdu. Mallan topu kontrol ederek kaleciyle karşı karşıya kalıp meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

29. dakikada Recep'in kullandığı köşe vuruşunda karambolden dönen topa vuran Murawski meşin yuvarlağı farklı şekilde dışarıya gönderirken hakem müdahaleden dolayı düdüğünü çaldı ve faul kararı verdi.

31. dakikada ceza sahasının ön çizgisinden serbest vuruş kullanmak için topun başına geçen Rodallega, meşin yuvarlağı barajdan geçirerek ağlarla buluşturdu. 1-1

45. dakikada ceza sahasının sol çaprazında Recep, Murawski ile verkaç yaparak topu önüne aldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Recep, topu aşırarak ağlarla buluşturdu. 2-1

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada sağ köşeden ceza sahası içine açılan ortaya yükselen Tetteh'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

57. dakikada Denizlisporlu futbolcuların baskısı sonuç verdi. Kubilay rakibinden kazandığı topu ceza saha içindeki Recep'e gönderdi. Topla buluşan Recep'in vuruşu az farkla auta çıktı.

77. dakikada Fofana'nın ceza sahası içerisine topla girerek açtığı ortaya Adem kafayı vurdu. Kaleci Cenk'in çeldiği topu önünde bulan Tetteh fileleri havalandırdı. 2-2

80. dakikada Rodallega'nın ceza sahası arkasına bıraktığı topla buluşan Sacko'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2



Stat: Denizli Atatürk

Hakem: Arda Kardeşler xx, Erdinç Sezertam xx, Mehmet Salih Mazlum xx



Denizlispor: Cenk xx, Mohamed xx, Mustafa Yumlu xx, Lesimann x (Kubilay Aktaş dk. 27 x), Özer xx, Murawski xxx, Diskerud xxx (Oğuz dk. 83 ?), Mesanovic xx (Tusha dk. 83 ?), Recep xxx (Bakalorz dk. 66 x), Sacko xx (Hasan dk. 83 ?), Rodallega xxx

Yedekler: Hüseyin, Sakıb, Lopes, Dossevi, Ali

Teknik Direktör: Hakan Kutlu



Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Ramadan xx, Hadebe xx, Wallace xx, Chebake xx, Mustafa Eskihellaç xxx (Fofona dk. 63 xx), Acquah xx (Zuqui dk. 46 xx), Adem xx, Mallan xxx (Kubilay Kanatsızkuş dk. 83 ?), Zeki xx, Tetteh xx

Yedekler: Eray, Bülent, Semih, Ahmed, Malle, Topalli, Umut

Teknik Direktör: Ali Ravcı

Goller: Mallan (dk. 16) (Yeni Malatyaspor), Rodallega (dk. 31), Recep (dk. 45), Sacko (dk. 80) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Recep, Mesanovic, Murawski (Denizlispor), Zeki, Zuqui (Yeni Malatyaspor)