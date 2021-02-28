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A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz'dan maçın hakemine tepki: İlla kan mı çıkması lazım? Pozisyon net penaltı

'in 27. haftasında deplasmanda 'u 'ın attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmayı A Spor ekranlarında yayınlanan Takım Oyunu programında değerlendiren , "Bakasetas'ın pozisyonu net penaltı. İlla kan mı çıkması lazım?" dedi.

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A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz'dan maçın hakemine tepki: İlla kan mı çıkması lazım? Pozisyon net penaltı

Süper Lig'in 27. haftası heyecanlı bir derbiye sahne oldu. Uğurcan Çakır'ın kurtarışlarıyla damga vurduğu maçı Fenerbahçe deplasmanda 1-0 kazandı.

Bakasetasın pozisyonu net penaltı "BAKASETAS'IN POZİSYONU NET PENALTI"

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren gol Yunan yıldız Pelkas'tan geldi. Pelkas'ın golünde asisti de sonradan oyuna giren Ferdi Kadıoğlu yaptı. Sol bekte oynayan Szalai de iyi oyunuyla dikkat çekti.

Trabzonspor son anlarda bastırsa da beraberlik golünü bulamadı.

"İLLA KAN MI ÇIKSIN"
A Spor yorumcusu Mehmet Yılmaz, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi.

Yılmaz, mücadelenin son dakikasında Enner Valencia'nın Anastasios Bakasetas'a yaptığı müdahaleyle ilgili "Bakasetas'ın pozisyonu net penaltı. İlla kan mı çıkması lazım?" ifadelerini kullandı.

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