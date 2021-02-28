Erol Bulut'tan "şampiyonluk" açıklaması

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 devirmeyi başardı.

Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Maç hem biz hem de Trabzonspor için önemliydi. İki takım kazanmak için elinden geleni yaptı, pozisyonlara girdi. Bizim daha fazla net pozisyonumuz var. Gördüğüm kadarıyla bizim 6, rakibin 2 net pozisyonu vardı. İlk yarıda aslında 2-0 galibiyetle içeri girmemiz gerekiyordu. Bazen şansı iyi değerlendiremiyorsunuz. Bunu ikinci yarıda Pelkas'ın şutuyla yaptık. Kalemizde 1-2 pozisyon gördük. Mücadelemiz çok iyiydi. Bu mücadelelerinden dolayı futbolcularımı tebrik ediyorum. 3 puandan dolayı mutluyuz. İnşallah bu şekilde bu mücadeleyle aynı şekilde devam ederiz" diye konuştu.



"İNŞALLAH ŞAMPİYON BİZ OLURUZ"



Erol Bulut, bir basın mensubunun, "Bu galibiyet size nefes aldırdı mı?" şeklindeki bir soru üzerine de "Büyük takımlar şampiyonluğa oynuyorsa mağlubiyetten sonra moralleri bozuk oluyor. Bizim de olduğu gibi. Fenerbahçe, her maça galibiyet için çıkıyor. Zaman zaman olmuyor, puan kaybediyoruz. Bu sezon sonuna bu şekilde devam edecek. 14 tane lig maçı var. En çok puan alan şampiyonluğu üstlenecek. İnşallah o da biz oluruz" ifadelerini kullandı.