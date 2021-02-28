Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından Ahmet Ağaoğlu hakeme ateş püskürdü

"EĞER SIKINTIMIZ VARSA BUNUN TEPKİSİNİ HEP BİRLİKTE KOYMAMIZ LAZIM"

Hakemlerle ilgili bir tepki konulacaksa hep birlikte konulması, bireysel olarak gösterilen tepki yerine toplu olarak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan şunları kaydetti:

"Ben Gazişehir maçından sonra şunu söylemiştim. Yönetimimiz göreve geleli, yanılmıyorsam 4 MHK değişti. Bu 4 değişikliğe rağmen, son 25, 30 senedir, ben beni bildim bileli bunlar konuşuluyorsa demek ki sıkıntı MHK'da değil. 4 MKH değişiyorsa ve biz hala aynı şeyleri konuşuyorsak o zaman yanlış çok farklı bir yerde. Biz sistemsel olan bir yanlışın üzerine gideceğimize burada bireysel olarak verilen kararlar, yine bireysel olarak eleştiriyoruz. Bu konuda çok iyi düşünmemiz lazım. Bütün kulüp başkanları ve yöneticilerinin hatta Kulüpler Birliği'nin ki ben bunu orada da gündeme getirmiştim. Bireysel olarak yapılan açıklamalar ya da ortaya koyduğumuz tepkiler, hiçbir şeyi değiştirmiyor. Ben bugün burada bireysel olarak tepkiyi koyuyorum, maçın sonucundan dolayı Fenerbahçe gayet memnun. Yarın aynı şekilde Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Galatasaray'ın veya başka bir takımın başına geldiği zaman aynı şekilde onların da yöneticileri konuştuğunda, onlar aynı tepkiyi gösterdiklerinde, son 20 senedir değişen hiçbir şey yok. O zaman gerçekten bir tepki koyacaksak, bu konuyla alakalı dürüstçe, eğer sıkıntımız varsa bunun tepkisini hep birlikte koymamız lazım. Eğer sistemde değişmesi gereken şeyler varsa ki kesinlikle var, o zaman birlikte hareket etmemiz lazım. Bireysel olarak ortaya konan tepkiler, maalesef hiçbir anlam ifade etmiyor. Soru aslında şu; adalet mi istiyoruz, yoksa adaletsizlikten pay mı istiyoruz? Adaletsizlikten pay aldığımız zaman eğer sesimizi çıkarmıyor, sırtımızı dönüp gidiyorsak, o zaman bizde de büyük sıkıntı var demektir. Bunun içine belki ben de dahilim. Bazı hakem hocalarıyla, 3-4 hafta önce yapmış olduğumuz değerlendirmeler var. Lehimize ya da aleyhimize verilmiş hakemler kararlarıyla ilgili olarak, benim gördüğüm, anladığım kadarıyla işleyişten veya hakemlerin yapmış olduğu hatalardan veya hakemlerin vermiş olduğu tartışılabilir kararlardan hemen hemen herkes şikayetçi. Bunun içine MHK üyeleri de dahil."