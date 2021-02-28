Kara bulutları dağıtan galibiyet! Trabzonspor 0-1 Fenerbahçe (MAÇ SONUCU ÖZET)
Trabzonspor, Süper Lig'in 27. haftasında bugün Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı lacivertliler kötü gidişe Trabzon'da Pelkas'ın müthiş golüyle dur dedi. Zorlu deplasmandan 3 puanla dönen İstanbul temsilcisi puanını 54'e yükselterek zirve takibi sürdürdü. Maçın özet anlatımını ve istatistik bilgilerini haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.
Süper Lig'in 27. hafta maçında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Karşılaşmayı sarı-lacivertliler 1-0 kazandı.
Kanarya'ya galibiyeti getiren golü 76. dakikada Dimitris Pelkas kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Trabzonspor 48 puanda kaldı. Fenerbahçe ise puanını 54'e yükseltti.
Trabzonspor, ligde bir sonraki maçını 4 Mart Perşembe saat 16.00'da Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacak.
Fenerbahçe ise aynı gün saat 19.00'da Antalyaspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe yenilgisiyle birlikte bordo-mavililer, Süper Lig'de 10 maç aradan sonra kaybetti. Fırtına,bir önceki mağlubiyetini Galatasaray'a karşı almıştı.
Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında aldığı galibiyetle lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 3'e indirdi ve zirve takibini sürdürdü.
MERT HAKAN VE SERDAR AZİZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz, Trabzonspor maçında gördükleri sarı kart sonrası, gelecek hafta oynanacak Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.
İKİ TAKIMIN MAÇA BAŞLADIĞI 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat, Flavio, Bakasetas, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Attila, Mert Hakan, Sosa, Pelkas, Mesut Özil, Osayi, Thiam.
TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇININ ÖNEMLİ DAKİKALARI ÖZET
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı içinde Serdar Aziz'in kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.
25. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanın dışından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu yatarak çıkardı. Dönen topta gelişen atakta Szalai'nin şutunda, Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çelerek bir tehlikeyi daha önledi.
30. dakikada Szalai'nin soldan ortasında yakın mesafedeki Thiam'ın kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır, topu çelerek bir kez daha gol izni vermedi.
45. dakikada Osayi Samuel'in sağ taraftan pasında, ceza alanı içinde Mesut Özil'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, topu çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada Sosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, yakın mesafedeki Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu çıkardı.
63. dakikada Osayi Samuel'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Sosa'nın şutunda, top kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
70. dakikada Berat Özdemir'in uzun pasında, sağ taraftan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Nwakaeme'nin şutunda, kaleci Altay Bayındır topa sahip oldu.
76. dakikada Fenerbahçe, golü buldu. Ferdi Kadıoğlu'nun pasında, topla hareketlenen Pelkas'ın ceza alanı dışından şutunda, yerden seken top kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 0-1.
83. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde Djaniny'in kafa vuruşunda, top yan direğe çarparak auta çıktı.
90+5. dakikada az oyuncuyla savunmayı yakalayan Fenerbahçe'de Ozan Tufan, topu Valencia'ya aktardı. Bu futbolcunun şutunda, top direğin yanından auta gitti.
Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Medical Park
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Erdinç Sezertam
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan (Dk. 78 Yunus Mallı), Edgar, Vitor Hugo, Marlon (Dk. 86 Abdulkadir Parmak), Berat Özdemir, Flavio (Dk. 86 Afobe), Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban (Dk. 76 Yusuf Sarı), Djaniny
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Tisserand, Szalai, Sosa, Mert Hakan Yandaş (Dk. 74 Ozan Tufan), Pelkas (Dk. 86 Novak), Osayi Samuel (Dk. 74 Ferdi Kadıoğlu), Mesut Özil (Dk. 66 Samatta), Thiam (Dk. 66 Valencia)
Gol: Dk. 76 Pelkas (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 7 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 56 Mert Hakan Yandaş, Dk. 72 Serdar Aziz (Fenerbahçe)
2021 YILINDA YENİLGİSİ YOK
Trabzonspor'un 2021 yılında yenilgisi bulunmuyor. Bordo-mavililer, 2021 yılında oynadığı 10 lig maçında 9 galibiyet, 1 beraberlik alarak rakiplerine hiç boyun eğmedi.
En son 26 Aralık 2020'de konuk ettiği Galatasaray'a 2-0 yenilen Karadeniz ekibi, daha sonra 64 günlük süre içerisinde yenilgi yaşamadı.
LİGDE ÜST ÜSTE 8. GALİBİYET HEDEFİ
Süper Lig'de son 7 maçını kazanarak son 17 sezondaki en iyi galibiyet serisini elde eden Trabzonspor, Fenerbahçe'yi de yenerek iyi gidişatını sürdürmek istiyor.
Bordo-mavililer, sarı-lacivertli ekibi yenmesi halinde ligde galibiyet serisini 8'e çıkartarak 2003-2004 sezonundaki 11 maçlık seriye bir adım daha yaklaşacak.
Ligde 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, 48 puanla 4. basamakta bulunuyor. Trabzonspor, galip gelmesi halinde 51 puanla 3. sırada yer alan Fenerbahçe'yi yakalayacak.
TRABZONSPOR'UN EKSİKLERİ
Trabzonspor'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatife dönen oyuncular ile sakatlığı düzelen Abdulkadir Parmak, takımda yer alabilecek.
Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Anders Trondsen, bu mücadelede forma giyemeyecek.
CEZA SINIRINDA BULUNANLAR
Bordo-mavililerde stoperler Edgar Ie ve Vitor Hugo ile orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.
FENERBAHÇE, TRABZON'DAN 3 PUANLA DÖNEREK MORALLENMEK İSTİYOR
Son 3 maçında 2 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe ise Trabzonspor'u yenerek moral bulmak istiyor. Süper Lig'de yaptığı maçların 16'sını kazanan, 3'ünde berabere kalan ve 6'sını kaybeden sarı-lacivertli takım, hanesine 51 puan yazdırdı. Fenerbahçe, 27. haftaya 3. sırada girdi.
DEPLASMANDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM
Bu sezon sahasında 5 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, buna karşın deplasmanda sergilediği performansla dikkati çekiyor. Sarı-lacivertli ekip, geride kalan 26 haftada dış sahada hanesine en fazla puanı yazdıran takım olarak öne çıktı.
Deplasmanda 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 29 puan elde etti. Fenerbahçe, bu sezon dış sahada tek mağlubiyetini Gaziantep (3-1) karşısında yaşadı.
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Diego Perotti, Sadık Çiftpınar ve Luiz Gustavo ile maç eksikliği bulunan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra Caner Erkin Trabzon kafilesinde yer almadı.
Öte yandan, kırmızı kart cezasını tamamlayan Uruguaylı stoper Mauricio Lemos, teknik direktör Erol Bulut'un şans vermesi halinde 2 maç sonra forma giyebilecek.
CEZA SINIRINDA OLANLAR
Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, Marcel Tisserand, Mert Hakan Yandaş, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, bugün sarı kart görmeleri halinde 28. haftada Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.