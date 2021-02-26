Fenerbahçe yeni hocasını buldu! Erol Bulut gidecek o gelecek
Fenerbahçe'deki kötü futbol ve alınan mağlubiyetler sonrasında fatura teknik direktör Erol Bulut'a kesildi. Sarı lacivertli yönetimin Trabzonspor maçında alınacak olası bir mağlubiyet sonrası Erol Bulut ile yollarını ayıracağı iddia edildi. İşte Fenerbahçe'nin Erol Bulut'tan sonra takımın başına getirmek için düşündüğü isim
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan da gelecek planları yapıyor. Sarı lacivertliler, zirve yarışındaki bu kritik virajdan sorunsuz çıkmak ve şampiyonluk yolunda takibe devam etmek istiyor.
Bununla beraber Fenerbahçe'de bir de 'acil eylem planının' hazırlandığı iddiası gündeme geldi. Sarı lacivertlilerin olası Trabzon mağlubiyeti sonrası işlerin değişebileceği konuşuluyor. Sezon başından bu yana Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un oynattığı futbolun beğenilmemesi ve yıldızlarla dolu kadronun halihazırda lider Galatasaray'ın gerisinde kalmasının genç hoca için hanesine eksi yazdığı aktarılıyor.
Fenerbahçe'nin olası Trabzon mağlubiyetiyle beraber teknik direktör değişimine gidebileceği ve Erol Bulut ile yolların ayrılabileceği konuşulurken, gündeme sürpriz bir isim geldi.
LİSTEDE DEV HOCALAR VAR
Arap basınının Rumen kaynakları ele aldığı haberde, Fenerbahçe'nin hoca adaylarına yer verilirken, listede Arsene Wenger ve Sarri gibi isimlerin olduğu ancak tercihin başka bir isim olabileceği ifade edildi.
Bununla beraber Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasında zirveyi Razvan Lucescu'nun aldığı iddia edildi. Lucescu'nun sezon başında da Fenerbahçe'nin gündemine geldiği biliniyor.
Öte yandan Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenmesi ve Kadıköy'de Galatasaray'a mağlup olmasının Erol Bulut'un en büyük hatalarının olduğu dile getirildi.
REFERANS BABASI
Sarı lacivertlilerin Razvan Lucescu'yu tercih etmesindeki en büyük etmenin babası Mircea Lucescu'nun olduğu aktarılırken, genç hocanın daha önce PAOK ve Al Hilal ile şampiyon olması bu kararda önemli rol oynuyor.
PARMA DA İSTİYOR
Öte yandan şu anda boşta olan Razvan Lucescu'ya İtalyan ekibi Parma'nın da ilgi duyduğu gelen bilgiler arasında.
34 YILLIK HASRETE SON VERMİŞTİ
Razvan Lucescu, 2018-29 sezonunda Yunan ekibi PAOK ile 29. haftada Levadiakos'u 5-0 mağlup etmiş ve kulübün 34 yıl sonra şampiyon olmasına neden olmuştu.
PELKAS'I TANIYOR
Rumen teknik direktör, PAOK'ta teknik direktörlük görevi üstlendiği süre zarfında Fenerbahçe'nin şu anki yıldızı Dimitrios Pelkas'ın da hocalığını yapmıştı.