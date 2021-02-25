Fenerbahçe için Daum'la ilgili bomba iddia: İki haftadır hazırlanıyor
Fenerbahçe'de flaş gelişme... Göztepe yenilgisi sonrası tam bir kaos ortamına giren Fenerbahçe’de flaş bir iddia gündemi sarstı. Yönetimin ismi Erol Bulut’un yerine geçen Christoph Daum’la iki hafta önce temasa geçtiği öne sürüldü. İddialara göre Galatasaray yenilgisinden sonra Alman hocayla bağlantı kuruldu.
Göztepe yenilgisi sonrası tam bir kaos ortamına giren Fenerbahçe'de flaş bir iddia gündemi sarstı. Yönetimin ismi Erol Bulut'un yerine geçen Christoph Daum'la iki hafta önce temasa geçtiği öne sürüldü. İddialara göre Galatasaray yenilgisinden sonra Alman hocayla bağlantı kuruldu.
TÜM MAÇLAR MERCEK ALTINDA
Derbiden iki gün sonra yani 8 Şubat'ta resmi olmayan yollardan Daum'la görüşüldüğü belirtiliyor. Tecrübeli hoca bu nedenle yaklaşık 2 haftadır Fenerbahçe'nin tüm maçlarını mercek altına aldı.
FENERBAHÇE'Yİ ÇOK ÖZLEDİ
Daum'un takımın artı ve eksileriyle ilgili rapor bile hazırladığı iddia ediliyor. Alman teknik adamın hem Türkiye hem Fenerbahçe'yi çok özlediği ve dönüş için can attığı da ifade ediliyor.
"YÖNETİME ŞART SUNMAM"
3 yılı aşkın süredir takım çalıştırmayan Daum'un, "Fenerbahçe'nin bana ihtiyacı varsa hiçbir şart sunmadan her türlü teklifi kabul ederim" mesajını yönetime gönderdi gelen bilgiler arasında.
DÜNDEN RAZI AMA YÖNETİM KARARSIZ!
Daum 11 yıl aradan sonra Fenerbahçe'ye dönmeyi çok istiyor. Ancak Fenerbahçe yönetimi hem Erol Bulut hem de yeni hoca konusunda kesin kararını vermedi.
EN SON BURSA'YI ÇALIŞTIRDI
Son olarak Romanya'yı çalıştıran Christoph Daum'un görev yaptığı son kulüp takımının 2014 yılında Bursaspor olması yönetimi endişelendiriyor.