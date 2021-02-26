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UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyacanı! UEFA Avrupa Ligi'nde erken final

Milli futbolcularımızdan 'nun Milan ile yoluna devam ettiği Avrupa Ligi'nde son 16 kuraları çekildi. 'ndeki Manchester United - Milan eşleşmesi erken final olarak nitelendirildi.

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Giriş Tarihi: 26.02.2021 Güncelleme Tarihi: 26.02.2021
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UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyacanı! UEFA Avrupa Ligi'nde erken final

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 tura kalan takımlar dün oynanan karşılaşmalarla netleşti. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İlk maçlar 11 Mart, ikinci maçlar 18 Mart'ta oynanacak.

ÇALHANOĞLU DEVAM EDİYOR

Milli oyuncular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile birlikte yine milli oyuncular Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'nün oynadığı Leicester City ayrıca güçlü kadrosu bulunan Benfica, Napoli, B. Leverkusen, R. Sociedad gibi turnuvanın önde gelen takımları saf dışı kaldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan ise yoluna devam eden ekipler arasında yer aldı. İngiltere'den 3 takım, İspanya, İtalya ve Ukrayna'dan 2'şer takım son 16 turuna kaldı.

Son 16 turunda ilk maçlar 11 Mart'ta, rövanşları ise 18 Mart'ta oynanacak.

Aynı ülkeden takımların birbirleriyle eşleşmesini engelleyecek yönde kısıtlamaya gidilmeyen kuralar sonrasında eşleşmeler şöyle:

İŞTE EŞLEŞMELER

Ajax - Young Boys

Dynamo Kiev - Villarreal

Roma - Shakhtar Donetsk

Olympiakos - Arsenal

Dinamo Zagereb - Tottenham

Manchester United - Milan

Slavia Prag - Rangers

Granada - Molde

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