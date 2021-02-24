Son dakika: Trabzonspor Fenerbahçe derbisi! TFF Fırtına'nın talebini reddetti

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftası dev bir maça sahne olacak. Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak mücadelede Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Seyircisiz oynanacak karşılaşma için bordo-mavililer Türkiye Futbol Federasyonu'na, sağlık çalışanlarının tribüne alınması yönünde talepte bulunmuştu. Gelen son dakika bilgisine göre TFF bu talebi reddetti.

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİNE ALINMIŞTI!

Türkiye Futbol Federasyonu, bu sezon yalnızca Fenerbahçe - Galatasaray derbisine sağlık çalışanlarının alınmasına onay vermişti.



Nihat Özdemir daha sonra konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı

"Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde Covid-19 aşısı yaptırmış 150 sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlıydı. Ancak maçta yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlar stada geliyor ama küfür ediyorlar. Derbide yaşananlar ile ilgili elimizde temsilci raporları var, sorumluları pazartesi günü disiplin kuruluna sevk edeceğiz. İster kulüp olsun, isterse şahıs olsa asla çekinmeyeceğiz. Disiplin kurulunun yetmediği noktada savcılığa da şikayet edeceğiz."