24 Şubat 2021, Çarşamba
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Trabzonspor Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan - maçını yönetecek hakem belli oldu. Zirve yarışını yakından ilgilendiren zorlu mücadeleyi yönetecek.

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Giriş Tarihi: 24.02.2021 Güncelleme Tarihi: 24.02.2021
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Trabzonspor Fenerbahçe maçını Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek

Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 28 Şubat Pazar günü Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligin 27. haftasındaki maçları yönetecek hakemler şunlar:

26 ŞUBAT CUMA:

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Gaziantep: Erkan Özdamar

16.00 Gençlerbirliği-Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

19.00 Beşiktaş-Yukatel Denizlispor: Cüneyt Çakır

27 ŞUBAT CUMARTESİ:

13.30 Fatih Karagümrük-Aytemiz Alanyaspor: Volkan Bayarslan

13.30 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü: Atilla Karaoğlan

16.00 Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: Özgür Yankaya

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

28 ŞUBAT PAZAR:

16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Suat Arslanboğa

19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Yaşar Kemal Uğurlu

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