25 Şubat 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Beşiktaş, Sergen Yalçın için harekete geçti: Sözleşmesi uzatılacak

Beşiktaş, Sergen Yalçın için harekete geçti: Sözleşmesi uzatılacak

'ta flaş gelişme... ile teknik direktör arasında yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı hocaya imza attırarak şampiyonluk yolunda takımın motivasyonunu yukarıya çekmek isteyen Başkan kesenin ağzını açtı.

SPOR
Giriş Tarihi: 25.02.2021
ABONE OL
Beşiktaş, Sergen Yalçın için harekete geçti: Sözleşmesi uzatılacak

Beşiktaş Yönetimi ile teknik direktör arasında yapılan yeni sözleşme görüşmelerinde sona gelindi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan başarılı hocaya imza attırarak şampiyonluk yolunda takımın motivasyonunu yukarıya çekmek isteyen Başkan kesenin ağzını açtı.

'nın yerine göreve gelen ve 1.5 yıllık imza atan Sergen Yalçın 8 milyon lira garanti ücret alıyor. Başkan Çebi, Sergen Yalçın'ın yıllık ücretini 12 milyona çıkaracak.

Yönetimi, Sergen Yalçın'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Şu anda bazı maddelerle ilgili ufak pürüzler kaldığı, kısa süre içinde imzaların atılacağı öğrenildi.

Son dakika Beşiktaş haberleri | Siyah beyazlı takıma güzel haber! Rachid Ghezzal Denizli maçı kadrosunda SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERLERİ | SİYAH BEYAZLI TAKIMA GÜZEL HABER! RACHİD GHEZZAL DENİZLİ MAÇI KADROSUNDA

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA