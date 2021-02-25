Beşiktaş, Sergen Yalçın için harekete geçti: Sözleşmesi uzatılacak

Beşiktaş Yönetimi, Sergen Yalçın'ın sözleşmesini 2024 yılına kadar uzatmayı planlıyor. Şu anda bazı maddelerle ilgili ufak pürüzler kaldığı, kısa süre içinde imzaların atılacağı öğrenildi.

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