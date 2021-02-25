25 Şubat 2021, Perşembe
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Trabzonspor'da Nwakaeme ve Bakasetas Fenerbahçe derbisine hazır!

Trabzonspor'un iki yıldızı Nwakaeme ve 'tan 'ye gözdağı… maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme, Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte yeniden sahalara dönecek. Bugüne kadar ve 'a karşı 2'şer kez gol sevinci yaşayan Nwakaeme, lig kariyerinde Fenerbahçe'ye gol atamadı.

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Giriş Tarihi: 25.02.2021
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Trabzonspor'da Nwakaeme ve Bakasetas Fenerbahçe derbisine hazır!

Fırtına'nın iki yıldızı Nwakaeme ve 'tan 'ye gözdağı… maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme, Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte yeniden sahalara dönecek. Bugüne kadar ve 'a karşı 2'şer kez gol sevinci yaşayan Nwakaeme, lig kariyerinde Fenerbahçe'ye gol atamadı.

Nijeryalı yıldız Pazar günkü maçta bu sessizliğini bozmak istiyor. Nwakaeme'nin yanı sıra devre arasında 'dan gelen Yunan futbolcu Bakasetas'ın da lig kariyerinde Fenerbahçe'ye golü bulunmuyor.

- Mavili formayı giydiği 5 maçın 3'ünde ağları sarsan yetenekli 10 numara, takıma karşı ligdeki ilk gol veya gollerini atmak için Pazar günkü maçı iple çekiyor.

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