Trabzonspor'da Nwakaeme ve Bakasetas Fenerbahçe derbisine hazır!

Fırtına'nın iki yıldızı Nwakaeme ve Bakasetas'tan Fenerbahçe'ye gözdağı… Başakşehir maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Nwakaeme, Fenerbahçe mücadelesiyle birlikte yeniden sahalara dönecek. Bugüne kadar Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı 2'şer kez gol sevinci yaşayan Nwakaeme, lig kariyerinde Fenerbahçe'ye gol atamadı.