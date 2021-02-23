23 Şubat 2021, Salı
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Trabzonspor'da hedef Fenerbahçe derbisi!

'da tek hedef derbisini kazanmak. yönetiminde yakaladığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışına ortak olan Trabzonspor, Fenerbahçe derbisini bekliyor. Bordo-Mavililer hem ezeli rakibini devirerek galibiyet serisini sürdürmek hem de ilk yarıda ’de aldığı 3-1’lik yenilginin rövanşını almak istiyor.

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Giriş Tarihi: 23.02.2021
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Trabzonspor'da hedef Fenerbahçe derbisi!

yönetiminde yakaladığı müthiş çıkışla şampiyonluk yarışına ortak olan , derbisini bekliyor. Bordo-Mavililer hem ezeli rakibini devirerek galibiyet serisini sürdürmek hem de ilk yarıda 'de aldığı 3-1'lik yenilginin rövanşını almak istiyor.

TÜM HESAPLARI KAPATIYOR!
Trabzon ligin ilk 5 haftasında oynadığı , , , ve maçlarından sadece 5 puan çıkarmıştı. Fırtına ikinci yarıda ise 5 takımı da devirdi.

FENERBAHÇE'Yİ EZBERLETECEK
Avcı'nın ekibi aynı tarifeyi Fenerbahçe'ye de uygulamayı hedefliyor. Tecrübeli hoca rakibi çok iyi analiz ederek maç gününe kadar oyuncularına adeta ezberlettirecek.

KRİTİK DERBİ ÖNCESİ ÖZEL PRİM HAZIRLIĞI
Trabzonlu bazı işadamları F.Bahçe maçı öncesi harekete geçti. Yönetimin büyük maç primi olan 40 bin TL'yi 61 bin TL yapmasını isteyen işadamları bu parayı ödemeyi teklif etti.

PARMAK GERİ DÖNÜYOR
Sakatlığı geçen 'ın Fenerbahçe maçında oynayacak durumda olması teknik heyeti sevindirdi. Cezası sona eren de 11'e geri dönecek. ve dışında herkesin hazır hale gelmesi bekleniyor.

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