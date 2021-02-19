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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Başakşehir galibiyeti sonrası şampiyonluk açıklaması

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Giriş: 19.02.2021 21:35
Güncelleme:19.02.2021 21:36
Süper Lig'de Karadeniz fırtınası esiyor. Bordo mavililer Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 7 maçtan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında potaya girdi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu,"Maç maç bakıyoruz. Kazandığımız maçtan sonra, bizim için Başakşehir artık bitti, Fenerbahçe maçı var. Şampiyonluk ve benzeri söylemler doğru bir bakış açısı olmaz." ifadelerini kullandı.

Trabzondan çok kritik galibiyet! Başakşehir 0-1 Trabzonspor MAÇ SONUCU-ÖZET TRABZON'DAN ÇOK KRİTİK GALİBİYET! BAŞAKŞEHİR 0-1 TRABZONSPOR (MAÇ SONUCU-ÖZET)

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