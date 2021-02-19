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0){for(t=0;t
19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Videolar Spor Videoları Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Başakşehir galibiyeti sonrası şampiyonluk açıklaması Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan Başakşehir galibiyeti sonrası şampiyonluk açıklaması Giriş: 19.02.2021 21:35 Güncelleme:19.02.2021 21:36 Süper Lig'de Karadeniz fırtınası esiyor. Bordo mavililer Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı son 7 maçtan da galibiyetle ayrılarak şampiyonluk yarışında potaya girdi. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Medipol Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu,"Maç maç bakıyoruz. Kazandığımız maçtan sonra, bizim için Başakşehir artık bitti, Fenerbahçe maçı var. Şampiyonluk ve benzeri söylemler doğru bir bakış açısı olmaz." ifadelerini kullandı. DİĞER